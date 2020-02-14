ПочтаПобеды. Ветеран ждет истории зрителей RT

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Телеканал RT в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказал историю ветерана Константина Федоровича Мелешко.
Он встретил войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, вместе с другом пошел в дивизионную разведку, в 1942 году подорвался на мине а победу отпраздновал под Берлином и расписался на стенах Рейхстага.
Ветеран просит рассказать ему свои истории и ждет письма по адресу 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1, Мелешко Константину Федоровичу.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов можно присылать по адресу pochtapobedy@rttv.ru.
10 февраля, 15:26RT рассказал историю труженицы тыла в рамках проекта #ПочтаПобеды