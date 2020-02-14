Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы

"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.
"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.
Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".
Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".
"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".
"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".
"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".
"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".
Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".
Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".
"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".
"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".
Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".
Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".
"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".
"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".
Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".
Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".
"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".
"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".
"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.
Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".
"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".
"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".
Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".
"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".
Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".
"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".
Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".
"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".