Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы

"Это и ежу понятно, что это надо. Я думал, что это уже есть (в конституции - ред.). Если этого еще нет, то, конечно, нужно добавить обязательно", - сказал он.

В то же время, по его словам, упоминание о защите природы должно быть четко и емко сформулировано в конституции, без упоминания защиты отдельных видов, поскольку для этого служат подзаконные акты. Кроме того, по его словам, не стоит доводить конституцию до абсурда, прописывая в ней права животных. "А то все переходят на то, что человек имеет право на свободу мнений и так далее, а животные имеют право... Это перебор - приравнивать животных к людям. До такого маразма доводить нельзя. Так и комара нельзя прихлопнуть, он же кушать хочет", - сказал Дроздов.