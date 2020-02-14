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https://ria.ru/20200214/1564774218.html
Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы
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РИА Новости

Дроздов поддержал упоминание в Конституции защиты природы

13:22 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПредседатель правления Международного экологического движения "Живая Планета", телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма "Зверополис" в кинотеатре "Москва"
Председатель правления Международного экологического движения Живая Планета, телеведущий программы Николай Дроздов на премьере анимационного фильма Зверополис в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российский ученый-зоолог, профессор географического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущий телепередачи "В мире животных" Николай Дроздов поддержал идею упоминания в конституции России необходимости сохранения живого природного ресурса страны и ответственного отношения с животными.
"Это и ежу понятно, что это надо. Я думал, что это уже есть (в конституции - ред.). Если этого еще нет, то, конечно, нужно добавить обязательно", - сказал он.
В то же время, по его словам, упоминание о защите природы должно быть четко и емко сформулировано в конституции, без упоминания защиты отдельных видов, поскольку для этого служат подзаконные акты. Кроме того, по его словам, не стоит доводить конституцию до абсурда, прописывая в ней права животных. "А то все переходят на то, что человек имеет право на свободу мнений и так далее, а животные имеют право... Это перебор - приравнивать животных к людям. До такого маразма доводить нельзя. Так и комара нельзя прихлопнуть, он же кушать хочет", - сказал Дроздов.
"А вот охрану природных ресурсов пусть сохранят. Про все-все (не надо – ред.), но про природу надо. Она обижается. Сколько можно задымлять воздух, отравлять почву, воды? Вот и результат - глобальное потепление", - добавил зоолог.
Победители конкурса "Дикая природа России—2019" National Geographic
© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019

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"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

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"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

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"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

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"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

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Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019
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"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

Хвощ полевой необитаемого острова Уруп. Артем Белошицкий, номинация Растения
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"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019
© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019

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Лед Байкала как Космос. Алексей Трофимов, победитель в номинации Совершенство от природы
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Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019
© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро. Антон Мостовенко, номинация Птицы
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"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019
© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

Древесный гриб, покрытый росой. Игорь Улитин, номинация Мобильное фото
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Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019
© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

Надвигающаяся гроза. Снимок сделан с плато Бермамыт (Приэльбрусье, Карачаево-Черкессия). Грачев Андрей, номинация Пейзаж
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"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019
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"Плывущий по лесу". Фото абсолютного победителя конкурса Дмитрия Вилюнова.

© Фото : Дмитрий Вилюнов/ Дикая природа России-2019
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Евгения Ботова победила в номинации "Юные таланты" со снимком под названием "Контраст".

© Фото : Евгения Ботова/ Дикая природа России-2019
3 из 10

"Стрекоза утром у воды" принесла Андрею Кузнецову победу в номинации "Макросъемка".

© Фото : Андрей Кузнецов/ Дикая природа России-2019
4 из 10

"Защищая детей". Фоторабота Дениса Будькова заняла первое место в номинации "Мамы и детеныши".

© Фото : Денис Будьков/ Дикая природа России-2019
5 из 10

Андрей Сидоров, запечатлевший "Скопление медуз Аурелий на фоне скалистых берегов", праздновал победу в номинации "Подводная съемка".

© Фото : Андрей Сидоров/ Дикая природа России-2019
6 из 10

"Хвощ полевой необитаемого острова Уруп". Кадр Артема Белошицкого признали лучшим в номинации "Растения".

© Фото : Артем Белошицкий/ Дикая природа России-2019
7 из 10

Победителем в номинации "Совершенство от природы" стал Алексей Трофимов с работой "Лед Байкала как Космос".

© Фото : Алексей Трофимов/ Дикая природа России-2019
8 из 10

"Ходулочник кормится на озере в Ставропольском крае. Раннее майское утро". Кадр Антона Мостовенко победил в номинации "Птицы".

© Фото : Антон Мостовенко/ Дикая природа России-2019
9 из 10

Игорю Улитину присудили победу в номинации "Мобильное фото" за фото "Древесный гриб, покрытый росой".

© Фото : Игорь Улитин/ Дикая природа России-2019
10 из 10

"Надвигающаяся гроза". Андрей Грачев сделал этот снимок с плато Бермамыт в Приэльбрусье. Победа в номинации "Пейзаж".

© Фото : Грачев Андрей/ Дикая природа России-2019
Он подчеркнул также, что конституция должна отражать тысячелетнюю мудрость народа. "У нас тысячелетняя история. Так что будем гордиться своей страной и выполнять законы", - сказал Дроздов.
В то же время ученый признал, что больше знаком с советской конституцией, по которой он сдавал экзамен в школе. "Сдавал, кстати, конституцию в школе, в 4 классе. У нас тогда немножко другая (конституция – ред.) была", - рассказал Дроздов.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 17:19
В Конституции предложили закрепить ответственное отношение к животным
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Конституция РФНиколай ДроздовРоссияОбщество
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