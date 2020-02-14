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Кардиолог оценил совет для снижения давления без таблеток
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РИА Новости

Кардиолог оценил совет для снижения давления без таблеток

12:55 14.02.2020 (обновлено: 14:40 14.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЖенщина занимается скандинавской ходьбой
Женщина занимается скандинавской ходьбой
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал в беседе с РЕН ТВ совет немецкого коллеги гулять по 15 минут каждый день для снижения кровяного давления.
Конев объяснил, что свежий воздух действительно помогает, но в городских условиях задача усложняется.

"Если просто медленным шагом идти, то никакого эффекта, тем более в городе, тем более если идти по автостраде", — рассказал врач.

По его словам, 15 минут мало. Для достижения максимального эффекта потребуется не менее часа прогулок.
Ранее глава Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Мартин Холле рассказал, что 15-минутная прогулка каждый день на свежем воздухе может снизить кровяное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба без употребления медикаментов.
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