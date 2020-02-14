Кардиолог оценил совет для снижения давления без таблеток

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Профессор кафедры геронтологии и гериатрии МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев прокомментировал в беседе с РЕН ТВ совет немецкого коллеги гулять по 15 минут каждый день для снижения кровяного давления.
Конев объяснил, что свежий воздух действительно помогает, но в городских условиях задача усложняется.
"Если просто медленным шагом идти, то никакого эффекта, тем более в городе, тем более если идти по автостраде", — рассказал врач.
По его словам, 15 минут мало. Для достижения максимального эффекта потребуется не менее часа прогулок.
Ранее глава Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена Мартин Холле рассказал, что 15-минутная прогулка каждый день на свежем воздухе может снизить кровяное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба без употребления медикаментов.
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