Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле в беседе с порталом Директор центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена и член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле в беседе с порталом Focus рассказал, что причиной высокого артериального давления являются избыточный вес, отсутствие физических упражнений и неправильная диета.

Он дал несколько советов, как можно снизить давление без помощи лекарств.

Так, по его словам, ежедневная прогулка длительностью в 15 минут поможет снизить артериальное давление на пять-восемь миллиметров ртутного столба. Однако специалист предупредил, что не нужно заниматься ездой на велосипеде или бегом на износ. Он посоветовал наслаждаться упражнениями на свежем воздухе.

Еще одним эффективным способом врач назвал сокращение количества колбасы, хлеба и сыра в рационе. Их кардиолог предложил заменить на овощи. Кроме того, он напомнил, что большое количество соли также может способствовать повышению артериального давления.