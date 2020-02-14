Глава офиса Зеленского назвал сюжет о визите президента в Оман ложью

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "ложью от начала и до конца" сюжет телепрограммы "Схемы" о визите главы государства в Оман.

Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский . Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации. В Кремле назвали враньем сообщения о поездке Патрушева в Оман и встрече там с Зеленским.

"Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - написал Ермак на странице в Facebook в пятницу.

Также глава офиса Зеленского считает, что сюжет журналистов нельзя назвать "подкрепленным фактами и объективным". "Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников?", - добавил он.

Ермак добавил, что "свобода слова является одним из основных приоритетов" и офис президента готов к общению с журналистами и "отвечать на любые вопросы".