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Глава офиса Зеленского назвал сюжет о визите президента в Оман ложью
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РИА Новости

Глава офиса Зеленского назвал сюжет о визите президента в Оман ложью

12:44 14.02.2020
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© РИА Новости / СтрингерГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
© РИА Новости / Стрингер
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "ложью от начала и до конца" сюжет телепрограммы "Схемы" о визите главы государства в Оман.
Ранее в украинской программе-расследовании "Схема" был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. Журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины. В публикации указывается, что потом Зеленский якобы улетел на Украину тем же бортом, которым туда прилетал Патрушев. Причем возвращение Зеленского в Киев задержалось на сутки, отмечается в публикации. В Кремле назвали враньем сообщения о поездке Патрушева в Оман и встрече там с Зеленским.

"Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения", - написал Ермак на странице в Facebook в пятницу.

Также глава офиса Зеленского считает, что сюжет журналистов нельзя назвать "подкрепленным фактами и объективным". "Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы "по свидетельству наших источников?", - добавил он.
Ермак добавил, что "свобода слова является одним из основных приоритетов" и офис президента готов к общению с журналистами и "отвечать на любые вопросы".
В свою очередь пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что "единственное, что было несложно в сюжете программы "Схемы" - это опровергнуть факт встречи президента и представителя РФ Патрушева". "Ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала Мендель на странице в Facebook.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 11:35
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
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Юлия МендельСитуация на УкраинеАндрей ЕрмакОманКиевУкраинаВ мире
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