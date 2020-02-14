Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии

"Может быть, это были ВВС Бельгии?" — предположил Нетаньяху.

Минувшей ночью сирийские государственные СМИ сообщили, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск. В сообщениях утверждалось, что атакующие самолеты заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот. При этом сирийская сторона не уточняла, кто именно наносил удары, но, как правило, это делают израильские ВВС.