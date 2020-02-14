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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T13:37+0300
https://ria.ru/20200214/1564768993.html
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564050010_0:256:2907:1891_1036x0_80_0_0_06dc4b2c1ee1fee0e3aaacc89fa17a7b.jpg
РИА Новости

Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии

12:44 14.02.2020 (обновлено: 13:37 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

"Может быть, это были ВВС Бельгии?" — предположил Нетаньяху.

Дамаск
Вчера, 08:46Война в Сирии
Израильская армия не комментирует сообщения СМИ об ударах по Дамаску
Минувшей ночью сирийские государственные СМИ сообщили, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск. В сообщениях утверждалось, что атакующие самолеты заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот. При этом сирийская сторона не уточняла, кто именно наносил удары, но, как правило, это делают израильские ВВС.
Армия Израиля никак не прокомментировала эти сообщения.
Предыдущую атаку израильские истребители F-16 совершили в ночь на 6 февраля, нанеся удары по Дамаску и другим городам. При этом получили ранения восемь сирийских военнослужащих.
Кроме того, как рассказали в российском Минобороны, под ответный огонь сирийской ПВО едва не попал лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту, заходивший на посадку под Дамаском. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.
Кадры отражения ракетной атаки в Дамаске
Вчера, 05:45Война в Сирии
Отражение сирийской системой ПВО удара по Дамаску сняли на видео
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Война в СирииВВС БельгииБиньямин НетаньяхуСирияДамаск (город)
Популярные комментарии
Профессиональная работа ВВС Израиля выполнена, как всегда на отлично
14 февраля, 15:48
Надежда Зыкова
201612184834517
Весь мир борется с терроризмом в Сирии. Лавров два раза говорил что терроризм победили.
14 февраля, 14:26
Ант Антов
174980001505
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