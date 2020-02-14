Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью радио Хайфы, что ничего не знает о ночном авиаударе по Сирии. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
"Может быть, это были ВВС Бельгии?" — предположил Нетаньяху.
Минувшей ночью сирийские государственные СМИ сообщили, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск. В сообщениях утверждалось, что атакующие самолеты заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот. При этом сирийская сторона не уточняла, кто именно наносил удары, но, как правило, это делают израильские ВВС.
Армия Израиля никак не прокомментировала эти сообщения.
Предыдущую атаку израильские истребители F-16 совершили в ночь на 6 февраля, нанеся удары по Дамаску и другим городам. При этом получили ранения восемь сирийских военнослужащих.
Кроме того, как рассказали в российском Минобороны, под ответный огонь сирийской ПВО едва не попал лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту, заходивший на посадку под Дамаском. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу Хмеймим.