Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T10:35+0300
https://ria.ru/20200207/1564377280.html
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
https://cdn24.img.ria.ru/images/152877/71/1528777159_108:0:1481:773_1036x0_80_0_0_aad0540a4168eb003587623d6043c78f.jpg
РИА Новости

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

06:59 07.02.2020 (обновлено: 10:35 07.02.2020)
204827
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский истребитель F-16
Израильский истребитель F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский истребитель F-16. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По словам генерала, в четверг после двух часов ночи четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ сирийские правительственные войска применили зенитные ракетные комплексы ПВО.
Дамаск
6 февраля, 14:04Война в Сирии
Сирия обвинила Турцию и Израиль в поддержке террористов
В этот момент в районе международного аэропорта Дамаска на посадку заходил пассажирский лайнер Airbus-320. Как отметил Конашенков, только благодаря оперативным действиям диспетчеров столичной воздушной гавани и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести аэробус из зоны поражения и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на базе Хмеймим.
Генерал подчеркнул, что во всем мире движение пассажирских рейсов осуществляется в известных высотных эшелонах, которые радиолокационные средства Израиля отчетливо видят. Он добавил, что не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска.
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
6 февраля, 08:11
Отражение сирийцами ракетного удара по Дамаску попало на видео
"Таким образом, проведение израильским Генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС", — отметил Конашенков. Он выразил сожаление в связи с тем, что "подобные операции израильских стратегов" "ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей".
Месяцем ранее, 11 января иранские военные сбили украинский Boeing 737-800 со 176 людьми на борту. Самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана в условиях противостояния с США и был принят за вражескую цель.
Дамаск
29 января, 14:13
Сирия потребовала от международного сообщества осуждения "сделки века"
Между Сирией и Израилем нет дипломатических отношений, со времени создания обоих государств они находятся в состоянии войны. В частности, у них многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти
24 января, 13:03Война в Сирии
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
1477403934935208
Обсудить 314
Война в СирииИзраильМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХмеймимВойна в СирииСирияРоссияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
И где возмущение всего дерьмократического мира, данным инцидентом???
7 февраля, 07:03
Полковник Васин
137093315352601
Русские, по-просту, пытаются переложить ответственность. Если кто пропустил эту новость, то должен вам сообщить - в Сирии идёт война. На этой войне активно используется авиация и ПВО. Авиация используется фактически всеми сторонами конфликта: и сирийцами, и русскими, и западной коалицией, и турками, и, в том числе, израильтянами. В данной ситуации Сирия ОБЯЗАНА была закрыть воздушное пространство для гражданской авиации и свой аэропорт в Дамаске. Но, она этого не сделала, поэтому все мировые авиаперевозчики сами отменили все полёты в Дамаск. А не закрыла она его потому, что этот гражданский аэропорт активно используется в военных целях. В том числе и для подготовки Ираном базиса для войны с Израилем. Израиль с этим активно борется. А сирийцы, используя этот аэропорт для гражданских и прикрываясь им для создания на его территории военных складов, несёт ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за СВОИ ЖЕ действия. Сирия а не Израиль. И неоднократно лгущему генералу это хорошо известно.
7 февраля, 16:01
Йорам Исраэли
38853528582759229
Рекомендуем
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет
Айрат Хайруллин
Депутат Госдумы Хайруллин погиб при крушении вертолета в Татарстане
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Стенд компании Роснефть
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Йемен
США уничтожили одного из лидеров "Аль-Каиды"*, заявил Трамп
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Кадр из сериала Игра престолов
Фанаты нашли "лазейку" в сюжете сериала "Игра престолов"
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния