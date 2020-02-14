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Китай выделил 11,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Китай выделил 11,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

12:17 14.02.2020 (обновлено: 12:18 14.02.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Власти Китая выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиарда долларов) на борьбу с новым типом коронавируса, сообщил на пресс-конференции в пятницу помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.
"По состоянию на 13 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиардов долларов), фактические расходы составили 41 миллиард юаней (5,87 миллиарда долларов)", - сообщил чиновник.
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Он также добавил, что власти намерены и далее увеличивать финансирование нужд по борьбе с эпидемией, подчеркнув, что для всех финансовых учреждений на всех уровнях было выпущено уведомление о том, чтобы они в первую очередь должны уделять внимание защите безопасности жизни и здоровья населения, добросовестно выполнять работу и осуществлять все политические установки.
"Необходимо гарантировать, чтобы финансовые проблемы не влияли на оказание медицинской помощи и реализацию мер профилактики и контроля за распространением заболевания, нельзя допустить, чтобы из-за беспокойств о затратах люди боялись обращаться к врачам", - подчеркнул он.
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