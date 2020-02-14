Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T12:01+0300
https://ria.ru/20200214/1564766171.html
В Калининграде завели дело на мужчину, который поджег бывшую жену
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1036x0_80_0_0_265374ba6a057eaf29be102e4afa2b58.jpg
РИА Новости

В Калининграде завели дело на мужчину, который поджег бывшую жену

12:01 14.02.2020
374
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении 59-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он поджег свою бывшую жену, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, с которой жил в одной квартире, и поджег. Женщина сама смогла сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, 57-летняя потерпевшая осталась жива, с тяжелыми ожогами ее госпитализировали.
Автомобиль Следственного комитета РФ
13 февраля, 12:46
Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку
"В отношении 59-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении покушения на убийство. Подозреваемый с места преступления скрыться не пытался, оставался у подъезда дома до приезда сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Центральному району города Калининграда", - сказала Гацко.
Она отметила, что подозреваемого задержали, допросили, он дал признательные показания, сообщил следователю, что мотивом стала ревность. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.
Статуя Фемиды в суде
10 февраля, 14:32Свердловская область
Мужчину будут судить за убийство экс-супруги на глазах у сына
103340
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)КалининградПроисшествия
Рекомендуем
Трамвай в зимней Москве
В столичном трамвае вспороло пол, сообщили СМИ
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Иркутске водителя, который врезался в памятник, лишили прав
Световой короб на крыше автомобиля такси
Накричавшая на таксиста в Москве фитнес-тренер временно не работает
Последствия возгорания в салоне школьного автобуса в Тюменской области. 14 февраля 2020
После возгорания школьного автобуса под Тюменью начали проверку
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Петербурге задержали депутата по подозрению в мошенничестве
Стоп-кадр видео задержания главы администрации Листвянского муниципального образования Александра Шамсудинова
Разрешившего строительство на берегу Байкала главу Листвянки задержали
Кадр из видео розыгрыша Берни Сандерса российскими пранкерами Вованом и Лексусом
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
Скорая помощь
В Москве пьяный мужчина избил фельдшера скорой в подъезде дома
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики обстреляли школу на окраине Донецка, заявили в ДНР
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов
Посол рассказал о действиях по поддержке русского языка в Латвии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Саратовец задушил возлюбленную рыболовной сетью и сбросил в реку
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
В Челябинске площадь пожара в цехе достигла двух тысяч "квадратов"
Актриса Зоя Бербер
Телефонные мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Исчезнувшую месяц назад женщину в Северной Осетии нашли в земле у дома
В Подмосковье задержан финансист Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
ФСБ задержала жителя Подмосковья за сбор для ИГ* 25 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
Лента новостейМолния