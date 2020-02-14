В Калининграде завели дело на мужчину, который поджег бывшую жену

По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, с которой жил в одной квартире, и поджег. Женщина сама смогла сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, 57-летняя потерпевшая осталась жива, с тяжелыми ожогами ее госпитализировали.