В Калининграде завели дело на мужчину, который поджег бывшую жену

КАЛИНИНГРАД, 14 фев - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено в отношении 59-летнего жителя Калининграда, которого подозревают в том, что он поджег свою бывшую жену, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
По версии следствия, вечером 12 февраля подозреваемый облил воспламеняющейся жидкостью свою бывшую жену, с которой жил в одной квартире, и поджег. Женщина сама смогла сбить пламя, обратиться за помощью к соседям и позвонить в экстренные службы. Благодаря своевременно оказанной медпомощи, 57-летняя потерпевшая осталась жива, с тяжелыми ожогами ее госпитализировали.
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"В отношении 59-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в совершении покушения на убийство. Подозреваемый с места преступления скрыться не пытался, оставался у подъезда дома до приезда сотрудников уголовного розыска ОМВД России по Центральному району города Калининграда", - сказала Гацко.
Она отметила, что подозреваемого задержали, допросили, он дал признательные показания, сообщил следователю, что мотивом стала ревность. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в ближайшее время следствие решит вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании ему меры пресечения.