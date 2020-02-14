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Посол рассказал о действиях по поддержке русского языка в Латвии
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РИА Новости

Посол рассказал о действиях по поддержке русского языка в Латвии

12:00 14.02.2020 (обновлено: 13:44 14.02.2020)
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкПосол России в Латвии Евгений Лукьянов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Посол России в Риге Евгений Лукьянов в интервью РИА Новости рассказал о действиях РФ по поддержке русского языка в Латвии.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года принял поправки к законам об образовании, предусматривающие, что с 2019-2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке должен завершиться 1 сентября 2021 года.
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Как отметил Лукьянов, сохранение и поддержка русского языка, литературы и культуры занимают одно из приоритетных мест во внешней политике Российской Федерации. Однако, по словам дипломата, возможности России оказывать реальное влияние на установки правящей в Латвии партийной коалиции, конечно, ограничены, какое-либо вмешательство во внутреннюю политику другого государства исключено.
"Тем не менее, Россия ведёт активную работу по отстаиванию прав наших соотечественников, поднимая проблему дискриминации русскоязычного населения и образовательного пространства на русском языке на профильных международных площадках. Мы взаимодействуем по данному вопросу как с европейскими, так и с общемировыми надгосударственными правовыми структурами (в ОБСЕ, ООН, Совете Европы, с агентством ЕС по основным правам и другими)", - сказал Лукьянов.
Он добавил, что посольство России в Латвии совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) оказывает поддержку духовно-просветительским мероприятиям, проводимым организациями соотечественников, находится в контакте с общеобразовательными учреждениями, ассоциациями педагогов-русистов, обеспечивает подписку на методические издания.
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"Нашим соотечественникам предоставляются возможности получить высшее образование на русском языке – ежегодно в рамках программы квот правительства Российской Федерации более 120 абитуриентов из Латвии становятся студентами престижных российских высших учебных заведений. В Риге несколько раз организовывался пункт приёма единого государственного экзамена (ЕГЭ), при успешной сдаче которого также можно претендовать на получение высшего образования в вузах России за счёт средств её федерального бюджета", - пояснил посол РФ.
В Латвии один государственный язык – латышский. В республике проживает около 40% русскоязычных жителей. Русский язык имеет статус иностранного.
Читайте полный текст интервью Евгения Лукьянова >>
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