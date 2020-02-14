Евгений Лукьянов: власти Латвии пока не желают посетить парад Победы

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов выступает на церемонии зажжения Вечного огня у мемориала советским воинам в парке Дубровина в Даугавпилсе

Школы Латвии в 2020-2021 годах должны перейти на государственный язык обучения, несмотря на почти 40% русскоговорящих граждан страны, США выделяют средства Риге на развитие противовоздушной обороны, а власти страны пока не изъявили желание приехать на парад Победы 9 мая. Почему, несмотря на разные подходы Москвы и Риги в международных делах и трудности в двусторонних отношениях, между РФ и Латвией развивается туризм и торговля, и что Россия делает для защиты русского языка в республике, в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал посол Российской Федерации в Риге Евгений Лукьянов

— Каковы итоги года для российско-латвийских отношений? Увеличился ли товарооборот? Какие основные статьи экспорта/импорта?

— Несмотря на разные подходы наших стран в международных делах, сотрудничество отдельных российских и латвийских министерств и ведомств в 2019 году удавалось поддерживать на высоком уровне. Это касается достаточно плодотворных межмидовских контактов, взаимодействия по линии Минкульта, МВД, Минтранса, Минэкономразвития, ФТС России и так далее.

Наметилась активизация связей в рамках Российско-латвийской межправительственной комиссии. Прошла встреча ее сопредседателей – министра транспорта России Евгения Дитриха и министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса, состоялись заседания рабочих групп по транспорту и по экономическому сотрудничеству. Дважды собирался функционирующий на полях межправкомиссии Деловой совет.

Интерес к сотрудничеству на экономическом направлении подтверждается данными ФТС России. По итогам 11 месяцев прошлого года зафиксирован рост товарооборота между нашими странами на 4,7%, при этом российский экспорт увеличился на 5,2% и составил порядка 4,7 миллиарда долларов США, а импорт сократился на 1% до 428 миллионов долларов США.

В структуре российского экспорта в Латвию основная доля поставок по-прежнему приходится на нефтепродукты, природный газ, каменный уголь и продукцию химической промышленности. Вместе с тем постепенно увеличивается доля высокотехнологичного экспорта. Импорт из Латвии формируют машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия.

В 2019 году дальнейшее развитие получило региональное и приграничное сотрудничество, о чем свидетельствовали динамичные связи Риги и других латвийских муниципалитетов с Москвой и Санкт-Петербургом, а также Башкортостаном, Татарстаном и Якутией. Продолжилась планомерная реализация программы приграничного сотрудничества "Россия – Латвия" на 2014-2020 годы.

— Изъявляли ли власти Латвии (президент, премьер, спикер парламента) желание приехать в Москву на парад Победы 9 мая?

— Информации о желании руководства Латвии посетить парад Победы 9 мая в Москве к нам пока не поступало.

— Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсацию за ущерб от "советской оккупации", отметив, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. Поднимает ли Латвия тему так называемой советской оккупации или тема выплат закрыта?

— В отношении иногда звучащих здесь скорее от отдельных политиков и общественников разговорах о неких компенсациях за "советскую оккупацию" российская позиция остается неизменной: мы не приемлем ни само понятие "советская оккупация", которым пытаются подменить освобождение европейских народов от коричневой чумы, ни выдвигаемые к России претензии, являющиеся искусственными и юридически ничтожными.

Уж если и вести речь о сложных моментах совместного прошлого, то лучше всего обратиться к российско-латвийской комиссии историков, совместно подумать о возобновлении ее работы, к чему мы неоднократно призывали латвийскую сторону, чтобы деполитизировать дискуссию и вернуть ее в академическое русло. Кстати, такую же мысль на днях высказал и мой коллега, посол Латвии в России.

В продолжение этой тематики хотел бы отметить конструктивную позицию латвийских властей, в сравнении с теми же эстонцами, по пограничному сотрудничеству с нашей страной. В то время как из Таллина периодически раздаются некие территориальные претензии в адрес России, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в начале этого года подтвердил окончательную урегулированность вопроса о российско-латвийской государственной границе. Вступили в силу итоговые документы по демаркации, в проработке находится договор о режиме границы.

— Ранее сообщалось, что ответов от стран Северной Европы и Прибалтики на предложение России по РСМД пока не поступало. Известна ли к настоящему моменту реакция Латвии на предложение Владимира Путина по РСМД? Был ли какой-либо отклик Риги на этот счет?

— Что касается затронутой в вашем вопросе тематики РСМД, то считаем необходимым напомнить о позиции российской стороны по данной проблематике. 24 декабря 2019 года в СМИ были опубликованы заявления президента России Владимира Путина о необходимости ведения мониторинга развертывания американских ракет средней и меньшей дальности, в первую очередь в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как известно, соответствующий мораторий объявил глава России Владимир Путин 2 февраля 2019 года. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее уже отмечал, что послание Владимира Путина основным странам Европы и Азии с предложением о введении моратория на размещение в Европе ракет малой и средней дальности, направленное в попытке не допустить дестабилизации и роста напряженности, не предусматривало ответа и что понимания эта инициатива пока не встретила.

В прошлом году заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков уже высказывался о том, что реакция НАТО на предложение России о введении моратория по ракетам средней и малой дальности разочаровывает. Прискорбно, что мы не видим готовности последовать нашему примеру. Но российская сторона будет продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и, возможно, в других регионах. Мы работаем и будем продолжать работу с латвийскими партнерами на этом треке.

— Латвия является одним из лидеров по числу заявок на получение электронной визы в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Калининградскую область. Как в целом обстоят дела в сфере туризма между странами по итогам 2019 года?

— В последние годы нами фиксируется устойчивый интерес к посещению Российской Федерации со стороны иностранных туристов, в частности, из числа латвийских граждан. Данная тенденция выражается в ежегодном росте количества оформленных консульским отделом посольства России в Латвии туристических виз, и прошедший год не стал исключением из этого правила. В 2019 году прирост составил более чем 6%, при этом данный показатель не учитывает выдачу электронных виз с целью посещения Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Полагаем, что в текущем году высокий запрос на туристические поездки в Россию сохранится.

Как известно, руководством страны взят курс на упрощение процедуры оформления российских туристических виз и отказа от лишних формальностей в этом вопросе, что, по нашему мнению, должно неизбежно привести к еще большему росту количества туристов из Латвии и других стран, желающих увидеть всемирно известные достопримечательности, прикоснуться к богатой культуре и искусству нашей страны.

— Ранее США выделили из оборонного бюджета 175 миллионов долларов Эстонии, Латвии и Литве, впервые будут выделены средства на развитие противовоздушной обороны балтийских стран. Не опасается ли Россия, что данный шаг Вашингтона может привести к росту присутствия НАТО в Латвии, и как это может сказаться на безопасности России и на отношениях Москвы и Риги?

— Конечно, милитаризации Европы Москва не рада. Общеизвестно, что США финансируют оборону стран Балтии на фоне создаваемого Западом мифа о "российской угрозе", чтобы наращивать контингенты и количество военной техники у российских границ и оправдывать значительные расходы на оборону. Подобная симптоматика происходящего в отношениях США со странами Прибалтики в плане укрепления восточного фланга НАТО, безусловно, российской стороной отслеживается и учитывается в текущем военном планировании.

— Школы Латвии к 2021-2022 годам должны перейти государственный язык обучения, несмотря на то, что почти для 40% населения страны русский является родным. Что делает российская сторона для того, чтобы не допускать дискриминацию русского языка?

— Сохранение и поддержка русского языка, литературы и культуры занимают одно из приоритетных мест во внешней политике Российской Федерации. Возможности нашей страны оказывать реальное влияние на установки правящей в Латвии партийной коалиции, конечно, ограничены – какое-либо вмешательство во внутреннюю политику другого государства исключено. Тем не менее Россия ведет активную работу по отстаиванию прав наших соотечественников, поднимая проблему дискриминации русскоязычного населения и образовательного пространства на русском языке на профильных международных площадках. Мы взаимодействуем по данному вопросу как с европейскими, так и с общемировыми надгосударственными правовыми структурами (в ОБСЕ, ООН, СЕ, с Агентством ЕС по основным правам и другими).

Посольство России в Латвии совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) оказывает поддержку духовно-просветительским мероприятиям, проводимым организациями соотечественников, находится в контакте с общеобразовательными учреждениями, ассоциациями педагогов-русистов, обеспечивает подписку на методические издания. Нашим соотечественникам предоставляются возможности получить высшее образование на русском языке – ежегодно в рамках программы квот правительства РФ более ста двадцати абитуриентов из Латвии становятся студентами престижных российских высших учебных заведений. В Риге несколько раз организовывался пункт приема единого государственного экзамена (ЕГЭ), при успешной сдаче которого также можно претендовать на получение высшего образования в вузах России за счет средств ее федерального бюджета.

— Как бы вы могли прокомментировать разработанные национальным объединением "Все для Латвии" поправки к закону, предусматривающие запрет на предвыборную агитацию в республике на других языках, кроме латышского?

— Усматриваем в данной инициативе очередную попытку ущемления прав русскоязычного населения Латвии. Если встроить предложенную Нацблоком новацию в нынешний внутриполитический контекст, становится ясно, что она направлена на ослабление позиций партий, являющихся защитниками интересов русскоязычного нацменьшинства. Местным националистам, видимо, недостаточно того, что более 200 тысяч неграждан с момента восстановления Латвией независимости лишены избирательного права, то есть фактически вычеркнуты из политической жизни страны уже около 30 лет. Теперь они намерены добиваться ограничения прав русскоязычных граждан Латвии в избирательной сфере. Это, на наш взгляд, еще один шаг по пути дальнейшего отторжения русской общины в Латвии, ее антагонизации и маргинализации с целью выдавливания русских из страны. Наше мнение на этот счет хорошо известно как широкой общественности, так и соответствующим международным структурам и организациям.

Кстати, в марте 2018 года националисты уже выходили с похожей инициативой, и тогда большинство правящей коалиции посчитало, что ей самой такой языковой запрет накануне выборов в сейм 6 октября 2018 года невыгоден – языковые ограничения лишили бы возможности партии, представляющие интересы латышскоязычных избирателей, так называемой титульной нации, получить хотя бы часть голосов представителей нацменьшинств.

Действительно, чтобы привлечь на свою сторону избирателей, нужно говорить с ними на одном языке. В случае же принятия предложенных националистами поправок, часть кандидатов в депутаты всех уровней фактически лишалась бы возможности агитировать за себя и свою партию, разъяснять предвыборную программу и отвечать на вопросы избирателей на понятном им языке.