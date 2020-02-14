Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг

"Я думаю, что тебе не нужно делать — это чтобы твой приезд туда был использован. Я думаю, перед тем, как ты туда поедешь, ты должна все изучить и сделать заявление: ты едешь в Россию! Россия — одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все, что оно может, чтобы поменять их энергетическую систему и работать с другими странами", — заявил он.