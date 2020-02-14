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Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
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РИА Новости

Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг

11:54 14.02.2020 (обновлено: 12:46 14.02.2020)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) разыграли претендента на позицию кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерса, поговорив с ним от имени Греты Тунберг и ее отца.
В телефонном разговоре, транскрипт которого попал в распоряжение РИА Новости, Сандерс пожаловался "Грете", что президент Дональд Трамп не признает проблему изменения климата.
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"Ты делаешь невероятную работу и даешь мне хоть какую-то надежду. Но позволь мне сказать очень грустную вещь, которая происходит сейчас. У нас сейчас президент, который не только не признает проблему изменения климата, но вообще поощряет добычу природного топлива, что очень плохая штука", — сказал политик.

Когда пранкер, представившийся отцом Греты Сванте, попросил у Сандерса совет, как ответить на "приглашение в Россию", тот предостерег, что в таком случае Грету могут использовать, а сама она должна добиться от российских властей обещания изменить энергетическую политику.
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"Я думаю, что тебе не нужно делать — это чтобы твой приезд туда был использован. Я думаю, перед тем, как ты туда поедешь, ты должна все изучить и сделать заявление: ты едешь в Россию! Россия — одна из важнейших экономик мира, и это обязательно, чтобы их правительство знало об изменении климата и поручилось бы тебе сделать все, что оно может, чтобы поменять их энергетическую систему и работать с другими странами", — заявил он.

При этом американский политик раскритиковал Москву за плохую политику в сфере изменения климата, так как она "зарабатывает много денег" на продаже нефти.
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Грета ТунбергВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Берни СандерсВ мире
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