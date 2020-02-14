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2020-02-14T15:34+0300
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ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*
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РИА Новости

ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

11:29 14.02.2020 (обновлено: 15:34 14.02.2020)
17237
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео задержания финансиста террористической группировки "Исламское государство"* в Подмосковье.
Задержанный, будучи членом законспирированной ячейки ИГ*, собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей, полагает следствие.
На видеоролике продолжительностью полминуты оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько мужчин южной внешности. Затем демонстрируются банковские карты и различные документы, найденные у задержанного.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
ФСБ РФ пресекла деятельность группы российских граждан по финансированию террористов
9 октября 2019, 14:23Сказано в эфире
Ветеран спецслужб рассказал, кто подпитывает "спящих кротов" ИГ* в России ФСБ пресекла деятельность сети сторонников "Исламского государства"*. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб "Беркут" Валерий Малеваный.
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Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Подмосковье уж очень "обросло" выходцами из Азии. И кто там бродит по городам и весям, не сосчитать. Пример-Серпухов и окрестности.
14 февраля, 11:37
elya.velichutina
8404303
Молодцы чекисты!!!
14 февраля, 11:40
Сергей Новиков
7090006
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