ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал в пятницу видео задержания финансиста террористической группировки "Исламское государство"* в Подмосковье.
Задержанный, будучи членом законспирированной ячейки ИГ*, собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей, полагает следствие.
На видеоролике продолжительностью полминуты оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько мужчин южной внешности. Затем демонстрируются банковские карты и различные документы, найденные у задержанного.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
9 октября 2019, 14:23Сказано в эфиреВетеран спецслужб рассказал, кто подпитывает "спящих кротов" ИГ* в России ФСБ пресекла деятельность сети сторонников "Исламского государства"*. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб "Беркут" Валерий Малеваный.