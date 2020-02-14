ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

Задержанный, будучи членом законспирированной ячейки ИГ*, собрал на нужды террористов более 25 миллионов рублей, полагает следствие.

На видеоролике продолжительностью полминуты оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся еще несколько мужчин южной внешности. Затем демонстрируются банковские карты и различные документы, найденные у задержанного.