ФСБ задержала жителя Подмосковья за сбор для ИГ* 25 миллионов рублей

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Подмосковье задержали финансиста запрещенной группировки "Исламское государство"*, собравшего на нужды террористов более 25 миллионов рублей, сообщили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что специалистам удалось выявить схему и механизмы финансирования боевиков.
Возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
О судьбе других участников законспирированной ячейки ничего не сообщается.
В прошлом месяце по аналогичному обвинению воронежский суд приговорил приверженца радикального ислама к девяти годам колонии. Он перевел террористам менее 200 тысяч рублей.
* Террористическая организация, запрещена в России.
9 октября 2019, 09:35ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*