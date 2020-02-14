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ФСБ задержала жителя Подмосковья за сбор для ИГ* 25 миллионов рублей
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РИА Новости

ФСБ задержала жителя Подмосковья за сбор для ИГ* 25 миллионов рублей

10:49 14.02.2020 (обновлено: 11:47 14.02.2020)
10029
© ФСБ РФВ Подмосковье задержан финансист "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
В Подмосковье задержан финансист Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
© ФСБ РФ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Подмосковье задержали финансиста запрещенной группировки "Исламское государство"*, собравшего на нужды террористов более 25 миллионов рублей, сообщили в ФСБ.
В ведомстве уточнили, что специалистам удалось выявить схему и механизмы финансирования боевиков.
Возбуждено уголовное дело о содействии терроризму, максимально возможное наказание — 15 лет лишения свободы.
О судьбе других участников законспирированной ячейки ничего не сообщается.
В прошлом месяце по аналогичному обвинению воронежский суд приговорил приверженца радикального ислама к девяти годам колонии. Он перевел террористам менее 200 тысяч рублей.
* Террористическая организация, запрещена в России.
Задержание подозреваемых в финансировании терроризма
9 октября 2019, 09:35
ФСБ пресекла деятельность сети сторонников ИГ*
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
25 миллионов ого! 15 лет маловато, таким надо пожизненное давать.
14 февраля, 11:09
Евгений Сергеев
3301004
а может сначала накопил более 25 миллионов рублей, а потом его объявили финансистом запрещенной группировки "Исламское государство" ? )))
14 февраля, 11:21
Эркин Хафизов
5210121
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