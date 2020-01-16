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В Воронеже мужчину приговорили к девяти годам за спонсирование ИГ*
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РИА Новости

В Воронеже мужчину приговорили к девяти годам за спонсирование ИГ*

16:36 16.01.2020 (обновлено: 16:37 16.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии приверженца радикального ислама из Воронежа за финансовую поддержку сторонника террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в четверг управление ФСБ по Воронежской области.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий управлением выявлен проживающий в Воронеже гражданин РФ Маджидов Кемран Рафикович, 1991 г.р., исповедующий радикальное течение религии ислам, оказывающий финансовую поддержку лицам – участникам незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.
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В частности, как информирует УФСБ, Маджидов с февраля по сентябрь 2018 года неоднократно переводил посредством электронного кошелька "Qiwi" и банковских карт деньги "стороннику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Всего, по данным управления ФСБ, мужчина оказал спонсорской помощи на около 2,5 тысячи долларов.
В отношении Маджидова было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали в Махачкале, где он пытался скрыться, и доставили в воронежский изолятор временного содержания.
"Решением 2-ого Западного окружного военного суда от 15.01.2020 Маджидов К.Р. признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
*Запрещенная в России террористическая организация
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ФСБ РФВоронежРоссияПроисшествия
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