В Воронеже мужчину приговорили к девяти годам за спонсирование ИГ*

ВОРОНЕЖ, 16 янв - РИА Новости. Суд приговорил к 9 годам колонии приверженца радикального ислама из Суд приговорил к 9 годам колонии приверженца радикального ислама из Воронежа за финансовую поддержку сторонника террористической организации "Исламское государство"*, сообщает в четверг управление ФСБ по Воронежской области.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий управлением выявлен проживающий в Воронеже гражданин РФ Маджидов Кемран Рафикович, 1991 г.р., исповедующий радикальное течение религии ислам, оказывающий финансовую поддержку лицам – участникам незаконных вооруженных формирований и международных террористических организаций на территории стран Ближнего Востока", - говорится в сообщении.

В частности, как информирует УФСБ, Маджидов с февраля по сентябрь 2018 года неоднократно переводил посредством электронного кошелька "Qiwi" и банковских карт деньги "стороннику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"*. Всего, по данным управления ФСБ, мужчина оказал спонсорской помощи на около 2,5 тысячи долларов.

В отношении Маджидова было возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности". Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчину задержали в Махачкале, где он пытался скрыться, и доставили в воронежский изолятор временного содержания.

"Решением 2-ого Западного окружного военного суда от 15.01.2020 Маджидов К.Р. признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.