В ГП оценили проект новой процедуры назначения региональных прокуроров

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ поддерживает проект поправок в Конституцию России, предусматривающих новую процедуру согласования прокуроров в регионах, сообщил в пятницу заместитель генпрокурора РФ Николай Винниченко.
"Генеральной прокуратурой РФ, безусловно, поддерживается идея отказа от существующей процедуры согласования кандидатов на должность прокурора субъекта РФ с региональным законодательным собранием и новый порядок назначения, который предполагает проведение консультаций с Советом Федерации", - сказал Винниченко в пятницу в Совете Федерации на расширенном совещании по обсуждению поправок в конституцию.
По его словам, подготовленный законопроект о внесении поправок в конституцию Генпрокуратура поддерживает.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал восемь поправок к 7 главе Конституции РФ о судебной власти и прокуратуре, одной из которых предлагается назначать на должность после консультаций с Совфедом и освобождать от должности президентом не только генпрокурора РФ, но и его замов и прокуроров субъектов РФ.
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