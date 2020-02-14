В ГП оценили проект новой процедуры назначения региональных прокуроров

"Генеральной прокуратурой РФ, безусловно, поддерживается идея отказа от существующей процедуры согласования кандидатов на должность прокурора субъекта РФ с региональным законодательным собранием и новый порядок назначения, который предполагает проведение консультаций с Советом Федерации", - сказал Винниченко в пятницу в Совете Федерации на расширенном совещании по обсуждению поправок в конституцию.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал восемь поправок к 7 главе Конституции РФ о судебной власти и прокуратуре, одной из которых предлагается назначать на должность после консультаций с Совфедом и освобождать от должности президентом не только генпрокурора РФ, но и его замов и прокуроров субъектов РФ.