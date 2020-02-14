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В Польше проходит акция против строительства канала в Балтийском море
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РИА Новости

В Польше проходит акция против строительства канала в Балтийском море

11:04 14.02.2020 (обновлено: 14:19 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГрозная Балтика
Грозная Балтика
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Грозная Балтика. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Польские общественные активисты устроили "голый протест" в кровати на месте строительства канала через Балтийскую косу, сообщает экологическая инициатива "Лагерь для балтийской косы" в своем профиле в Facebook.
В сообщении говорится, что двое активистов "с рассвета лежат в постели на территории планируемого канала".
"Наш лозунг- "любовь и коса без перерыва", - пояснили протестующие.
Они отмечают, что на Балтийской косе "правительство силой навязывает свои планы". "Вопреки воле жителей, вопреки рекомендациям ЕК и без экологического решения они разрушают уникальную территорию природы и растрачивают огромные деньги", - говорится в сообщении.
Протестующие не скрывают, что на такую акцию их вдохновили Джон Ленон и Йоко Оно, которые в 1969 году "несколько дней лежали в постели во имя мира". Также они заявляют, что на такую форму протеста их подвигла нобелевская лекция лауреата премии по литературе за 2018 год Ольги Токарчук под названием "Чуткий повествователь", приводя цитаты о том, что "жадность, неуважение к природе, эгоизм, отсутствие воображения, бесконечная конкуренция, отсутствие ответственности привели мир к статусу объекта, который можно разрезать на куски, использовать и уничтожать".
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На фотографии, которую разместили активисты инициативы "Лагеря для Балтийской косы", видно, что двое из них лежат в кровати, установленной прямо на месте строительства возле экскаватора, а еще несколько человек держат плакаты "Делай любовь, а не канал", "Канал без перерыва".
Балтийская (Вислинская) коса - узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы - 65 километров (35 из них принадлежат РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом. Здесь ведется строительство судоходного канала длиной в один километр и глубиной в 5 метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до 4 метров, длиной до 100 метров, шириной – до 20 метров. Планируется, что строительство канала продлится до 2022 года.
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Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой пояснить ситуацию о строительстве судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.
Согласно требованиям Хельсинкской конвенции по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ), польская сторона должна была информировать российскую сторону о потенциальном неблагоприятном воздействии планируемого строительства судоходного канала, а также гарантировать, с учетом общего водного бассейна, что администрации сторон объединятся для снижения неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
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291000210
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Антон АлихановБалтийское мореЙоко ОноЕврокомиссияПольшаКалининградская областьВаршаваВ мире
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