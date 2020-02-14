С лайнера Diamond Princess в Японии вывезли группу пожилых пассажиров

ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. Первая группа пассажиров круизного карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Первая группа пассажиров круизного карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Йокогама , которые старше 80 лет и у которых не выявлено наличие коронавирусной инфекции , вывезена в город Вако префектуры Саитама для их последующего размещения, сообщило агентство Киодо

По данным агентства, люди были эвакуированы, предположительно, на специально подготовленном автобусе и будут размещены в общежитии одного из колледжей. Информации о том, сколько именно пассажиров старше 80 лет покинули лайнер, пока не приводится. Как стало известно ранее, среди путешествующих в этой возрастной категории на борту находились более 200 человек. Большинство пассажиров лайнера старше 60 лет.

В настоящее время в Японии подтверждены 252 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 218 – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princess, из которых восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, наличие вируса было выявлено у одного сотрудника карантинной службы, делавшего замеры на лайнере, 12 человек, эвакуированных из китайского Уханя, и 20 человек, заразившихся в разных местах в самой Японии. В четверг стало известно о четырех таких заражениях в разных префектурах у людей, которые не покидали Японию и не имели контактов с китайскими туристами. Среди них врач из префектуры Вакаяма, в пятницу подтвердилось заражение у одного из его пациентов.

Правительство Японии разработало в четверг пакет мер на сумму 15 миллиардов иен (около 140 миллионов долларов) для разработок вакцины, лекарств, профилактических мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в стране. Кроме того, предприятиям, которые понесут убытки в связи с эпидемией — это прежде всего туристический и гостиничный бизнес – окажут помощь и предоставят займы на общую сумму 500 миллиардов иен (около 4,5 миллиарда долларов).