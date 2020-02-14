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В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции
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РИА Новости

В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции

10:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по конституционному законодательству предложит продлить срок приёма предложений ко второму чтению поправки в Конституцию на две недели или больше, сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
"Я знаю позицию (главы конституционного комитета Госдумы - ред.) Павла Владимировича Крашенинникова, профильный комитет будет предлагать продлить срок приема поправок. Возможно, это будет две недели или больше, все будет зависеть от того, какой будет представлен объём поправок", - сообщил Клишас на совещании по обсуждению поправки в Конституцию в Совфеде.
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
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