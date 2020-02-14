В Госдуме хотят продлить прием предложений по поправке к Конституции

"Я знаю позицию (главы конституционного комитета Госдумы - ред.) Павла Владимировича Крашенинникова, профильный комитет будет предлагать продлить срок приема поправок. Возможно, это будет две недели или больше, все будет зависеть от того, какой будет представлен объём поправок", - сообщил Клишас на совещании по обсуждению поправки в Конституцию в Совфеде.