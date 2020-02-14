Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему резко критически относится к деятельности обвинительного механизма Россия по-прежнему резко критически относится к деятельности обвинительного механизма ОЗХО , аналогичной линии придерживается и Дамаск; актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления в Сирии еще более возросла из-за махинаций при подготовке доклада по Думе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин

В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год. Против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.

Камнем преткновения стало намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.

"Продолжаем резко критически отзываться о деятельности созданной в структуре техсекретариата ОЗХО атрибутивной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ). В связи со вскрывшимися махинациями в техсекретариате при подготовке доклада о событиях в сирийской Думе в апреле 2018 года актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления на сирийской территории еще более возросла", - сказал Шульгин.

Он подчеркнул, что на подлоге доказательную базу выстраивать нельзя, о чем Россия громко и широко заявляет в ОЗХО и в ООН.

"Есть немало стран, которые придерживаются аналогичной линии. Дамаск, к примеру, не намерен никоим образом взаимодействовать с незаконной структурой, которой является ГРИ. Поэтому он не дает разрешение членам группы на въезд в страну, несмотря на то, что его к такому шагу настойчиво призывают западные страны, заявляя о якобы нарушении Сирией резолюции Совета Безопасности ООН 2118 и решений исполсовета ОЗХО", - отметил дипломат.