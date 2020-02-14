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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T12:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564695606.html
Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО
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РИА Новости

Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО

10:17 14.02.2020 (обновлено: 12:07 14.02.2020)
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© AP Photo / Peter DejongШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия по-прежнему резко критически относится к деятельности обвинительного механизма ОЗХО, аналогичной линии придерживается и Дамаск; актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления в Сирии еще более возросла из-за махинаций при подготовке доклада по Думе, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге, постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год. Против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.
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Камнем преткновения стало намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
"Продолжаем резко критически отзываться о деятельности созданной в структуре техсекретариата ОЗХО атрибутивной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ). В связи со вскрывшимися махинациями в техсекретариате при подготовке доклада о событиях в сирийской Думе в апреле 2018 года актуальность темы сомнительных методов поиска виновных за химпреступления на сирийской территории еще более возросла", - сказал Шульгин.
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Он подчеркнул, что на подлоге доказательную базу выстраивать нельзя, о чем Россия громко и широко заявляет в ОЗХО и в ООН.
"Есть немало стран, которые придерживаются аналогичной линии. Дамаск, к примеру, не намерен никоим образом взаимодействовать с незаконной структурой, которой является ГРИ. Поэтому он не дает разрешение членам группы на въезд в страну, несмотря на то, что его к такому шагу настойчиво призывают западные страны, заявляя о якобы нарушении Сирией резолюции Совета Безопасности ООН 2118 и решений исполсовета ОЗХО", - отметил дипломат.
Ранее гендиректор технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас Гонсалес представил результаты проводившегося расследования утечек конфиденциальной и чувствительной информации при подготовке доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
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Читайте полный текст интервью Александра Шульгина >>
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Война в СирииФернандо АриасАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияСовет Безопасности ООНКубаСирияООНРоссияВ мире
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