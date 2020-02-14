РЖД начнут обучение женщин по профессии помощник машиниста

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. РЖД летом 2020 года начнут обучение женщин по профессии помощник машиниста, которые затем начнут работать на поездах "Ласточка" "Сапсан" и пассажирских локомотивах других поездов, пишет корпоративная газета компании "Гудок".

Законодательно в РФ планируется разрешить женщинам работать машинистами с 2021 года. Замгендиректора РЖД Олег Валинский ранее в интервью "Гудку" говорил, что женщинам для работы машинистом надо пройти обучение и определенный срок побыть помощником, а наиболее подходящим для них является пригородное движение, например в Москве. Подготовку новых рабочих мест для женщин обсудили на заседании координационного совета по улучшению условий труда, отдыха и социальной поддержки работниц РЖД.

"Летом 2020 года ОАО "РЖД" начнёт подготовку женщин по профессии "помощник машиниста". В компании определили 12 подразделений учебных центров профессиональных квалификаций, где они будут осваивать науку управления локомотивами", - пишет "Гудок" в пятницу.

По словам замначальника департамента управления персоналом РЖД Александра Збарского, в Лихоборском подразделении, а также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге будут готовить работниц для Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава (ЦДМВ) и дирекции скоростного сообщения (ДСС). Срок подготовки на помощника машиниста составляет 24 недели. "Чтобы женщины могли выйти на работу с 1 января, рассчитываем начать обучение уже в июне", - приводит издание его слова.

Газета отмечает, что в РЖД уже есть понимание, на каких участках и на каком подвижном составе будут работать женщины-помощники машиниста. ДСС выбрала в качестве пилотного полигона Московскую дорогу и южный участок Северо-Кавказской магистрали. "На первом этапе выбраны две серии "Ласточек", на втором этапе будем рассматривать уже "Сапсаны". Дирекция тяги выбрала 43 участка на 9 дорогах, ЦДМВ – все 16 дорог. Есть понимание по подвижному составу – это ЭП20 и ЭП2К, которые проходят по всем параметрам", - цитирует "Гудок" Збарского. ЭП20 и ЭП2К - пассажирские локомотивы.