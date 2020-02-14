Путин поручил правительству увековечить память ученого Семенова

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ увековечить память русского ученого Николая Николаевича Семенова в связи с 125-летием со дня его рождения, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях увековечения памяти выдающегося ученого Николая Николаевича Семенова и в связи с исполняющимся в 2021 году 125-летием со дня его рождения постановляю правительству РФ в двухмесячный срок образовать оргкомитет по увековечению памяти Николая Семенова, по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня его рождения", - говорится в тексте указа.
Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ, а также научным и образовательным организациям Путин рекомендовал принять участие в праздновании 125-летия со дня рождения Николая Семенова.
Также президент рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника Николаю Семенову перед главным зданием центра химической физики имени Н. Н. Семенова РАН.
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