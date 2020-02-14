Путин поручил правительству увековечить память ученого Семенова

"В целях увековечения памяти выдающегося ученого Николая Николаевича Семенова и в связи с исполняющимся в 2021 году 125-летием со дня его рождения постановляю правительству РФ в двухмесячный срок образовать оргкомитет по увековечению памяти Николая Семенова, по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня его рождения", - говорится в тексте указа.