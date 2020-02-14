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РИА Наука
2020-02-14T10:03+0300
https://ria.ru/20200214/1564695040.html
Путин поручил правительству увековечить память ученого Семенова
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РИА Новости

Путин поручил правительству увековечить память ученого Семенова

10:03 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ увековечить память русского ученого Николая Николаевича Семенова в связи с 125-летием со дня его рождения, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях увековечения памяти выдающегося ученого Николая Николаевича Семенова и в связи с исполняющимся в 2021 году 125-летием со дня его рождения постановляю правительству РФ в двухмесячный срок образовать оргкомитет по увековечению памяти Николая Семенова, по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня его рождения", - говорится в тексте указа.
Федеральным органам власти, органам власти субъектов РФ, а также научным и образовательным организациям Путин рекомендовал принять участие в праздновании 125-летия со дня рождения Николая Семенова.
Также президент рекомендовал правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке памятника Николаю Семенову перед главным зданием центра химической физики имени Н. Н. Семенова РАН.
Нобелевская премия
6 октября 2019, 08:00РИА Наука
Упущенная Нобелевка. Самые недооцененные советские ученые
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РИА НаукаРоссийская академия наукВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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