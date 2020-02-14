Посол в Гааге рассказал о позиции России по платежам в ОЗХО

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия вычитает из своих ежегодных платежей в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) средства на атрибутивный механизм установления виновных за применение химоружия, неприятие его – принципиальная позиция Москвы, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Гааге Александр Шульгин.
В ноябре 2019 года в Гааге ОЗХО в ходе голосования на 24-й сессии Конференции государств-участников (КГУ) организации приняла бюджет на 2020 год. Против принятия бюджета выступили представители России, Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.
Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН.
"Считаем, что мы имеем дело с вопиющим случаем, когда решение по бюджету организации, выгодное лишь определенной группе государств, навязывается всем остальным. Разумеется, Россия делает из этого необходимые выводы и реагирует на ситуацию должным образом. Платить за атрибуцию мы не намерены. Ассигнования на эти цели, которые нам навязывают вопреки нашей воле, мы просто вычитаем из своей доли ежегодных бюджетных платежей… Словом, неприятие атрибуции в ОЗХО – это наша принципиальная позиция, и отступать от нее мы не собираемся", - подчеркнул Шульгин.