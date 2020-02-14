Посол в Гааге рассказал о позиции России по платежам в ОЗХО

"Считаем, что мы имеем дело с вопиющим случаем, когда решение по бюджету организации, выгодное лишь определенной группе государств, навязывается всем остальным. Разумеется, Россия делает из этого необходимые выводы и реагирует на ситуацию должным образом. Платить за атрибуцию мы не намерены. Ассигнования на эти цели, которые нам навязывают вопреки нашей воле, мы просто вычитаем из своей доли ежегодных бюджетных платежей… Словом, неприятие атрибуции в ОЗХО – это наша принципиальная позиция, и отступать от нее мы не собираемся", - подчеркнул Шульгин.