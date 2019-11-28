ОЗХО приняла бюджет на 2020 год вопреки возражениям России

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды

© AP Photo / Peter Dejong Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды

"Выслушав всех вас, я к сожалению должен сделать вывод, что консенсус не может быть достигнут", - заявил председатель КГУ, представитель Болгарии Красимир Костов, открывая голосование.

В поддержку решения выступило 106 стран, против - 19, воздержались от голосования - 17. На момент голосования в зале отсутствовали представители 11 делегаций. Для принятия бюджета было необходимо получить две трети голосов от числа присутствующих и принимавших участие в голосовании - то есть от 125 стран.

Помимо делегации РФ против принятия бюджета выступили представители Китая, Сирии, Ирана, Кубы и других стран.

Принятие решения по бюджету организации должно было состояться в среду, 27 ноября, однако государства-члены ОЗХО не смогли достичь консенсуса по этому вопросу повестки дня. В соответствии с правилами организации решение было отложено на 24 часа.

Изначально участникам КГУ предлагалось принять так называемый омнибусный проект решения по бюджету. Против такого решения выступили ряд стран, включая Россию.

Камнем преткновения стало, по словам российской делегации, намерение "растворить в различных статьях бюджета расходы на неконвенционную деятельность". Под такой деятельностью, в частности, подразумевается финансирование работы атрибутивного механизма, созданного летом 2018 года и имеющего своей задачей устанавливать ответственных за применение химического оружия. Россия выступает против такого механизма, считая, что правом устанавливать виновных обладает лишь СБ ООН

Ранее глава постпредства РФ в ОЗХО Александр Шульгин рассказал, что, согласно финансовым правилам организации, неизрасходованные средства за предыдущий год должны возвращаться государствам-участникам пропорционально их национальному вкладу. По его словам, "уже второй год подряд технический секретариат с упорством, достойным лучшего применения, пытается решать за остальные государства, и эти кассовые остатки направлять по своему усмотрению, не спрашивая мнения других государств".