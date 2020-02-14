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Посол России отметил незначительное снижение товарооборота с Вьетнамом
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РИА Новости

Посол России отметил незначительное снижение товарооборота с Вьетнамом

09:38 14.02.2020 (обновлено: 10:06 14.02.2020)
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© Фото : Посольство России во ВьетнамеПосол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
© Фото : Посольство России во Вьетнаме
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Товарооборот России и Вьетнама в 2019 году несколько снизился, по итогам января-ноября прошлого года составив 4,5 миллиарда долларов США, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ханое Константин Внуков.
"В 2018 году показатель товарооборота достиг рекордной величины за весь постсоветский период в нашей истории отношений – порядка 6,1 миллиарда долларов. Но, к сожалению, в 2019 году наблюдалось определенное снижение товарооборота. По данным нашей статистики, в январе-ноябре 2019 года товарооборот составил порядка 4,5 миллиарда долларов. Одна из основных причин – ухудшение конъюнктуры ключевых показателей нашего экспорта", - сказал Внуков.
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При этом дипломат отметил, что вьетнамский экспорт сохранил тенденцию к росту. По его словам, Россия, в свою очередь, увеличила поставки на местный рынок энергоносителей, древесины, целлюлозно-бумажных изделий, автотехники и продуктов питания из России, которые "пользуются очень высоким авторитетом среди вьетнамских друзей".
Внуков напомнил, что к концу 2019 года в тесной координации с вьетнамскими партнерами удалось в целом снять остроту проблемы жестких фитосанитарных требований в отношении российского зерна, был расширен список отечественных предприятий, которые получили право на экспорт мясной продукции во Вьетнам. Кроме этого, по словам Внукова, были согласованы ветеринарные сертификаты на поставку во Вьетнам свинины, рыбы и морепродуктов.
"Я думаю, эти меры должны существенным образом сказаться на нашем товарообороте в будущем году", - подчеркнул дипломат.
В мае 2015 года ЕАЭС, членом которого является Россия, и Вьетнам подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно вступило в силу 5 октября 2016 года.
Читайте полный текст интервью Константина Внукова >>
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