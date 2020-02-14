В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС пройдет в 2020 году в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ханое Константин Внуков.
"В ноябре прошлого года состоялся очень плодотворный диалог на заседании совместной межправкомиссии – у нас отдельная межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству. Были обсуждены все, по сути дела, главные вопросы, и достигнута договоренность, что в этом году очередное заседание будет проходить в Москве. Что касается конкретной даты, то пока эта тема обсуждается", - заявил он.
Посол подчеркнул, что военное сотрудничество и ВТС являются несущими опорами всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, руководство двух стран уделяет этим сферам взаимодействия пристальное внимание. Москва и Ханой ведут работу в этой сфере в соответствии с международным правом в интересах мира, безопасности, стабильности в регионе.
Кроме того, на 2020 год запланированы несколько важных встреч и мероприятий России и Вьетнама по военной линии, заявил Внуков. "На этот год также запланирован ряд важных встреч и мероприятий по военной линии, по боевой подготовке", - заявил он.
11 декабря 2019, 14:53Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом
Дипломат подчеркнул, что в ходе визита в Россию делегации министерства национальной обороны Вьетнама во главе с министром, генералом армии Нго Суан Литем 3-8 февраля состоялся очень насыщенный и эффективный диалог. "Были достигнуты очень важные договоренности", - отметил посол.
"Традиционно тесным является взаимодействие по линии военно-воздушных сил и в военно-морской области. Кстати, интересно, что в прошлом году мы открыли новую сферу нашего сотрудничества в военной области – по линии военно-политических органов. Это тоже очень важно и для Вьетнама, и для России", - заявил он.