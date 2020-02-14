Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T10:06+0300
https://ria.ru/20200214/1564688404.html
В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564670232_54:6:664:349_1036x0_80_0_0_ca5df595f93c4f36638c4d1175191178.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС

09:33 14.02.2020 (обновлено: 10:06 14.02.2020)
141
© Фото : Посольство России во ВьетнамеПосол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
© Фото : Посольство России во Вьетнаме
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Следующее заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС пройдет в 2020 году в Москве, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ханое Константин Внуков.
"В ноябре прошлого года состоялся очень плодотворный диалог на заседании совместной межправкомиссии – у нас отдельная межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству. Были обсуждены все, по сути дела, главные вопросы, и достигнута договоренность, что в этом году очередное заседание будет проходить в Москве. Что касается конкретной даты, то пока эта тема обсуждается", - заявил он.
Карты национальной платежной системы Мир
Вчера, 09:25
Россияне смогут расплачиваться во Вьетнаме картами "Мир"
Посол подчеркнул, что военное сотрудничество и ВТС являются несущими опорами всеобъемлющего стратегического партнерства России и Вьетнама, руководство двух стран уделяет этим сферам взаимодействия пристальное внимание. Москва и Ханой ведут работу в этой сфере в соответствии с международным правом в интересах мира, безопасности, стабильности в регионе.
Кроме того, на 2020 год запланированы несколько важных встреч и мероприятий России и Вьетнама по военной линии, заявил Внуков. "На этот год также запланирован ряд важных встреч и мероприятий по военной линии, по боевой подготовке", - заявил он.
Вячеслав Володин
11 декабря 2019, 14:53
Володин: парламентарии могли бы повлиять на товарооборот с Вьетнамом
Дипломат подчеркнул, что в ходе визита в Россию делегации министерства национальной обороны Вьетнама во главе с министром, генералом армии Нго Суан Литем 3-8 февраля состоялся очень насыщенный и эффективный диалог. "Были достигнуты очень важные договоренности", - отметил посол.
"Традиционно тесным является взаимодействие по линии военно-воздушных сил и в военно-морской области. Кстати, интересно, что в прошлом году мы открыли новую сферу нашего сотрудничества в военной области – по линии военно-политических органов. Это тоже очень важно и для Вьетнама, и для России", - заявил он.
Читайте полный текст интервью Константина Внукова >>
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
22 января, 17:05
Посол Вьетнама в России рассказал об основе двусторонних отношений
200000
Обсудить 0
ВьетнамРоссияХанойВ мире
Рекомендуем
Парад Победы в Москве
Делегация из Вьетнама посетит мероприятия в честь Дня Победы в Москве
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Россия и АСЕАН активно прорабатывают идею совместных учений ВМС
Карты национальной платежной системы Мир
Россияне смогут расплачиваться во Вьетнаме картами "Мир"
Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота
Россия модернизирует советские торпеды, стоящие на вооружении ВМФ
Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
Многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом
Новейший ударный беспилотник Охотник во время первого совместного полета с Су-57
Для беспилотника "Охотник" создадут боеприпасы массой от 50 до 100 кг
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Разработчик рассказал об особенностях внутрифюзеляжных ракет для Су-57
Отдых туристов
Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам
Посол Российской Федерации во Вьетнаме Константин Внуков
Посол России отметил незначительное снижение товарооборота с Вьетнамом
Аэропорт Толмачево
В Новосибирске могут создать центр обслуживания российских самолетов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО встретится с Лавровым на полях Мюнхенской конференции
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время встречи в Турции
Лавров планирует встретиться с Чавушоглу в Мюнхене в воскресенье
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Россия критически относится к обвинительному механизму ОЗХО
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
04:13В "Совкомфлоте" оценили рост оплаты за проход Панамского канала
04:10В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Лента новостейМолния