В Москве пройдет заседание межправкомиссии России и Вьетнама по ВТС

"В ноябре прошлого года состоялся очень плодотворный диалог на заседании совместной межправкомиссии – у нас отдельная межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству. Были обсуждены все, по сути дела, главные вопросы, и достигнута договоренность, что в этом году очередное заседание будет проходить в Москве. Что касается конкретной даты, то пока эта тема обсуждается", - заявил он.