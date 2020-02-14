Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области

Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Шапша, с ним уже встретился Путин.

"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич, он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации о том, чтобы я был его представителем. Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - заявил Артамонов в пятницу на церемонии представления врио команде регионального правительства.