Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области

КАЛУГА, 14 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что врио главы региона Владислав Шапша пообещал назначить его сенатором от исполнительной власти.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Шапша, с ним уже встретился Путин.
13 февраля, 20:23Биография Анатолия Артамонова
"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич, он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации о том, чтобы я был его представителем. Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - заявил Артамонов в пятницу на церемонии представления врио команде регионального правительства.