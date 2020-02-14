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Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области
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РИА Новости

Артамонов ожидает, что его назначат сенатором от Калужской области

09:29 14.02.2020 (обновлено: 10:12 14.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. Архивное фото
КАЛУГА, 14 фев – РИА Новости. Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что врио главы региона Владислав Шапша пообещал назначить его сенатором от исполнительной власти.
Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Шапша, с ним уже встретился Путин.
Анатолий Артамонов
13 февраля, 20:23
Биография Анатолия Артамонова
"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич, он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации о том, чтобы я был его представителем. Я обещаю с честью выполнять свои обязанности", - заявил Артамонов в пятницу на церемонии представления врио команде регионального правительства.
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Владислав ШапшаСовет Федерации РФАнатолий АртамоновКалужская областьПолитика
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