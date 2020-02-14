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https://ria.ru/20200214/1564688249.html
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
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РИА Новости

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

09:28 14.02.2020 (обновлено: 14:40 14.02.2020)
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© Фото : пресс-центр ОАКНа заводе РСК "МиГ" стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
На заводе РСК МиГ стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
© Фото : пресс-центр ОАК
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации.
"РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК", — говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что на "Соколе" построят семь отсеков фюзеляжа, которые затем передадут для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" в Воронеже и "Авиастар-СП" в Ульяновске. Финальная сборка будет проходить на производственных площадях РСК "МиГ" — на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина.
"В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса — одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня", — цитирует пресс-служба генерального директора корпорации "МиГ" Илью Тарасенко.
Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий. Это позволит работать по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.
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"Уже сегодня мы работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия — яркий пример нашей успешной кооперации по данному проекту", — отметил Тарасенко.
Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Он рассчитан на 60 пассажиров, экипаж состоит из командира и второго пилота.
На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях категории II ИКАО. Вся информация отображается на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.
Производство таких самолетов планируется поставить на поток в 2021 году. Первые опытные образцы изготовят путем доработки и модернизации построенных еще в СССР Ил-114, а серийные самолеты будут строить с нуля.
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Ил-114-300Илья ТарасенкоМоскваУльяновскРоссияБезопасностьЭкономика
Популярные комментарии
Что Вы докопались до Суперджета? Нормальный самолет, трясется только при посадке чуть больше, чем аирбусы и Боинги. А если бы к нему еще ракеты и КАБ приделали, так вообще был бы конфетка, а не самолет!
14 февраля, 14:06
bberserker79
327100274
В России нынче бодро начинают, типа, да кисло всё заканчивают! Всё без раскачки, как и положено!
14 февраля, 17:53
Владимир Пермяков
34100033
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