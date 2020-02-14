В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Специалисты начали сборку фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации

"РСК "МиГ" на производственной площадке авиазавода "Сокол" приступило к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Самолет создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на "Соколе" построят семь отсеков фюзеляжа, которые затем передадут для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" в Воронеже и "Авиастар-СП" в Ульяновске. Финальная сборка будет проходить на производственных площадях РСК "МиГ" — на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина.

"В 2019 году мы инвестировали более 400 миллионов рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114. Расширение производственных компетенций в рамках диверсификации оборонно-промышленного комплекса — одна из ключевых задач, стоящих перед нашими предприятиями сегодня", — цитирует пресс-служба генерального директора корпорации "МиГ" Илью Тарасенко.

Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий. Это позволит работать по бесчертежной системе — в едином информационном пространстве.

"Уже сегодня мы работаем с конструкторским бюро и производственными площадками Ильюшина в едином информационном пространстве, и эта синергия — яркий пример нашей успешной кооперации по данному проекту", — отметил Тарасенко.

Пассажирский самолет Ил-114-300 предназначен для местных воздушных линий. Он рассчитан на 60 пассажиров, экипаж состоит из командира и второго пилота.

На Ил-114-300 устанавливается цифровой пилотажно-навигационный комплекс, обеспечивающий взлет и посадку в метеоусловиях категории II ИКАО. Вся информация отображается на пяти цветных жидкокристаллических дисплеях.