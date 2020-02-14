Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию на День Победы

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Двенадцать участников Второй мировой войны из США отправятся в мае в Россию, чтобы отметить годовщину окончания Великой Отечественной войны в Москве, заявил РИА Новости президент американской неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.
"Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве", — сказал президент НПО, которая организует поездки ветеранов на места их бывших сражений и к мемориальным комплексам.
По его словам, самому младшему ветерану, который планирует приехать в Россию, сейчас 96 лет, самому старшему — 103 года. Как отметил Дэвис, ветеранов из США в России ждет достаточно насыщенная программа. Предполагается, что четыре дня они проведут в Санкт-Петербурге, три дня — в Волгограде и пять — в Москве. В каждом городе они будут встречаться с российскими ветеранами. Кроме того, гости из США также посетят несколько школ, "чтобы провести беседу об их личном военном опыте, о понесенных потерях и важности сохранения памяти".
Дэвис отметил, что "если бы не герои Советской армии, союзники на Западном фронте не нанесли бы поражение немцам". Историю нельзя переписывать, нужно рассказывать правду и передавать ее будущим поколениям, подчеркнул он.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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