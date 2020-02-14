Ветераны Второй мировой войны из США приедут в Россию на День Победы

"Я подумал, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе необходимо привлечь внимание к Восточному фронту и проспонсировать поездку в Россию нескольких оставшихся в живых ветеранов Второй мировой из США, чтобы отметить эту важную дату в нашей истории вместе с российскими ветеранами 9 мая в Москве", — сказал президент НПО, которая организует поездки ветеранов на места их бывших сражений и к мемориальным комплексам.

По его словам, самому младшему ветерану, который планирует приехать в Россию, сейчас 96 лет, самому старшему — 103 года. Как отметил Дэвис, ветеранов из США в России ждет достаточно насыщенная программа. Предполагается, что четыре дня они проведут в Санкт-Петербурге, три дня — в Волгограде и пять — в Москве. В каждом городе они будут встречаться с российскими ветеранами. Кроме того, гости из США также посетят несколько школ, "чтобы провести беседу об их личном военном опыте, о понесенных потерях и важности сохранения памяти".