Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Число российских туристов, посещающих Число российских туристов, посещающих Вьетнам , несколько снизится из-за распространения коронавируса , но о конкретных цифрах говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.

Как сообщил ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань, примерно 650 тысяч российских туристов посетили Вьетнам в 2019 году.

"Из сообщений тех наших туристов, которые путешествуют по региону и которые обратились к нам, мы поняли, что, конечно, количество туристов несколько снизится в связи с этими ограничениями. Но пока еще говорить о каких-то конкретных цифрах, я думаю, преждевременно", - сказал Внуков.

Как отметил дипломат, во Вьетнаме официально были подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом, из них шесть заболевших уже прошли лечение и выписаны.

"Мы поддерживаем самый плотный контакт с минздравом Вьетнама, получаем регулярные сообщения о ситуации и медицинские рекомендации. В частности, я прочитал их рекомендацию увеличить фруктовую и молочную диеты для людей, чтобы поднять тонус", - добавил российский посол.

Ранее сообщалось, что власти провинции Винь Фук на севере Вьетнама полностью изолировали поселок Сон Лой, среди населения которого семь человек заражены новым коронавирусом.