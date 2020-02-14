Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Число российских туристов, посещающих Вьетнам, несколько снизится из-за распространения коронавируса, но о конкретных цифрах говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
Как сообщил ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань, примерно 650 тысяч российских туристов посетили Вьетнам в 2019 году.
"Из сообщений тех наших туристов, которые путешествуют по региону и которые обратились к нам, мы поняли, что, конечно, количество туристов несколько снизится в связи с этими ограничениями. Но пока еще говорить о каких-то конкретных цифрах, я думаю, преждевременно", - сказал Внуков.
Как отметил дипломат, во Вьетнаме официально были подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом, из них шесть заболевших уже прошли лечение и выписаны.
"Мы поддерживаем самый плотный контакт с минздравом Вьетнама, получаем регулярные сообщения о ситуации и медицинские рекомендации. В частности, я прочитал их рекомендацию увеличить фруктовую и молочную диеты для людей, чтобы поднять тонус", - добавил российский посол.
Ранее сообщалось, что власти провинции Винь Фук на севере Вьетнама полностью изолировали поселок Сон Лой, среди населения которого семь человек заражены новым коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса