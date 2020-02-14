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Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам
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РИА Новости

Посол рассказал о влиянии коронавируса на поездки россиян во Вьетнам

09:23 14.02.2020 (обновлено: 10:06 14.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья ГребенюкОтдых туристов
Отдых туристов
© РИА Новости / Наталья Гребенюк
Отдых туристов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Число российских туристов, посещающих Вьетнам, несколько снизится из-за распространения коронавируса, но о конкретных цифрах говорить пока рано, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
Как сообщил ранее посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань, примерно 650 тысяч российских туристов посетили Вьетнам в 2019 году.
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"Из сообщений тех наших туристов, которые путешествуют по региону и которые обратились к нам, мы поняли, что, конечно, количество туристов несколько снизится в связи с этими ограничениями. Но пока еще говорить о каких-то конкретных цифрах, я думаю, преждевременно", - сказал Внуков.
Как отметил дипломат, во Вьетнаме официально были подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом, из них шесть заболевших уже прошли лечение и выписаны.
"Мы поддерживаем самый плотный контакт с минздравом Вьетнама, получаем регулярные сообщения о ситуации и медицинские рекомендации. В частности, я прочитал их рекомендацию увеличить фруктовую и молочную диеты для людей, чтобы поднять тонус", - добавил российский посол.
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Читайте полный текст интервью Константина Внукова >>
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