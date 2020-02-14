Россия и АСЕАН активно прорабатывают идею совместных учений ВМС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и РФ активно прорабатывают идею совместных учений ВМС, заявил в интервью РИА Новости посол России в Ханое Константин Внуков.
Ранее занимавший пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил подумать о возможности провести военно-морские учения в формате Россия - АСЕАН.
"Наверное, не случайно председатель правительства Российской Федерации в ноябре прошлого года выступил с инициативой проведения военно-морских учений Россия - АСЕАН. Данный вопрос активно прорабатывается и, что очень важно, в позитивном ключе", - сказал Внуков.
Вьетнам в 2020 году является страной-председателем АСЕАН.
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