Россия и АСЕАН активно прорабатывают идею совместных учений ВМС

"Наверное, не случайно председатель правительства Российской Федерации в ноябре прошлого года выступил с инициативой проведения военно-морских учений Россия - АСЕАН. Данный вопрос активно прорабатывается и, что очень важно, в позитивном ключе", - сказал Внуков.