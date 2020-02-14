Израильская армия не комментирует сообщения СМИ об ударах по Дамаску

"Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии", - сказали в пресс-службе.
Ранее сирийское госТВ сообщило, что ПВО отразили атаку на Дамаск. По данным канала Ikhbariya, несколько объектов удалось сбить. Телеканал также сообщает, что атакующие Дамаск самолеты наносили удары, заходя с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Сирийская сторона не уточняла, кто наносит удары, но как правило их осуществляют израильские ВВС.
Предыдущая израильская атака была совершена в ночь на 6 февраля, в результате ударов по Дамаску и другим городам Сирии были ранены восемь военных. В Минобороны России позже сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу "Хмеймим".