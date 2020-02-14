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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T08:46+0300
https://ria.ru/20200214/1564686604.html
Израильская армия не комментирует сообщения СМИ об ударах по Дамаску
https://cdn23.img.ria.ru/images/154985/26/1549852697_0:41:3081:1774_1036x0_80_0_0_d51950f1e7130e66da6c8e1ca513c3f3.jpg
РИА Новости

Израильская армия не комментирует сообщения СМИ об ударах по Дамаску

08:46 14.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Дамаск. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 фев - РИА Новости. Армия Израиля не комментирует сообщения в иностранных СМИ об атаке с воздуха в районе Дамаска, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
"Мы в настоящий момент не комментируем сообщения иностранных медиа о событиях в Сирии", - сказали в пресс-службе.
Кадры отражения ракетной атаки в Дамаске
Вчера, 05:45Война в Сирии
Отражение сирийской системой ПВО удара по Дамаску сняли на видео
Ранее сирийское госТВ сообщило, что ПВО отразили атаку на Дамаск. По данным канала Ikhbariya, несколько объектов удалось сбить. Телеканал также сообщает, что атакующие Дамаск самолеты наносили удары, заходя с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны. Сирийская сторона не уточняла, кто наносит удары, но как правило их осуществляют израильские ВВС.
Предыдущая израильская атака была совершена в ночь на 6 февраля, в результате ударов по Дамаску и другим городам Сирии были ранены восемь военных. В Минобороны России позже сообщили, что заходивший на посадку под Дамаском лайнер Airbus A320 со 172 пассажирами на борту едва не попал под огонь сирийской ПВО, отражавшей атаку израильских истребителей F-16. Трагедию смогли предотвратить, уведя гражданский самолет на российскую авиабазу "Хмеймим".
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Война в СирииАрмия обороны ИзраиляСирияДамаск (город)
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