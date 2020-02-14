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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T02:22+0300
https://ria.ru/20200214/1564682841.html
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
https://cdn25.img.ria.ru/images/154964/08/1549640823_626:596:2941:1898_1036x0_80_0_0_e0244c958b6de2182d6373ca1915bccb.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску

00:55 14.02.2020 (обновлено: 02:22 14.02.2020)
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© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар. Архивное фото
КАИР, 14 фев – РИА Новости. ПВО Сирии отражает атаку на Дамаск, сообщает в ночь на пятницу гостелеканал Ikhbariya.
По его данным, несколько объектов удалось сбить. Удары, как утверждает телеканал, наносят самолеты, которые заходят с территории оккупированных Израилем Голанских высот на юго-западе страны.
На данный момент сирийская сторона не уточняет, кто наносит удары, но, как правило, их осуществляют израильские ВВС
В последний раз Дамаск подвергался атаке ночью 6 февраля. Тогда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли внезапные удары восемью ракетами "воздух — земля" по пригородам столицы арабской республики. В ответ правительственные войска Сирии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.
В этот момент в районе аэропорта Дамаска на посадку заходил лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами. Диспетчеры вовремя увели самолет из зоны поражения и направили его на ближайший запасной аэродром — на базе Хмеймим.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСирияДамаск (город)В мире
Популярные комментарии
300 человек статью просмотрело и 600 дизлайков к статье. Вся правда российских комментаторов.
14 февраля, 01:03
Валерий Чернов
4222024172099
Одно дело - понты на ТВ для плебса, а совсем другое - реальные действия. Тут и многоходовочка скукожиться может вместе с вяличием.
14 февраля, 01:12
БЭБратишка Эрдоган
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