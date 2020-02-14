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В Москве более 500 пар поженятся в День всех влюбленных
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РИА Новости

В Москве более 500 пар поженятся в День всех влюбленных

08:31 14.02.2020
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© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
Молодожены. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 500 московских пар вступят в брак в День всех влюбленных, для молодоженов подготовили праздничную программу и новые площадки для регистрации, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В День святого Валентина, 14 февраля, более 500 пар зарегистрируют брак. Для молодоженов и тех, кто только решил подать заявление, в 24 загсах подготовили праздничную программу", - говорится в сообщении.
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Кроме того, 14 февраля регистрировать брак будут на новых площадках: в особняке на Волхонке, городской усадьбе А.Л. Кнопа, на смотровой площадке башни "Москва-Сити", а также в ресторанах.
Добавляется, что для молодоженов и тех, кто подал заявление в праздничный день, подготовили лотереи, поздравления от популярных радиоведущих, памятные подарки.
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