В Москве более 500 пар поженятся в День всех влюбленных

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 500 московских пар вступят в брак в День всех влюбленных, для молодоженов подготовили праздничную программу и новые площадки для регистрации, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В День святого Валентина, 14 февраля, более 500 пар зарегистрируют брак. Для молодоженов и тех, кто только решил подать заявление, в 24 загсах подготовили праздничную программу", - говорится в сообщении.
Кроме того, 14 февраля регистрировать брак будут на новых площадках: в особняке на Волхонке, городской усадьбе А.Л. Кнопа, на смотровой площадке башни "Москва-Сити", а также в ресторанах.
Добавляется, что для молодоженов и тех, кто подал заявление в праздничный день, подготовили лотереи, поздравления от популярных радиоведущих, памятные подарки.