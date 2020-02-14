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В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
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РИА Новости

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

03:51 14.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец считает, что обещания президента Украины Владимира Зеленского построить "город-сад" для крымчан является несбыточным проектом.
Ранее Зеленский заявил о планах построить в пограничной Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма. На сайте украинского лидера сообщается, что начать строительство планируется в этом году. Кроме того, Зеленский пообещал, что на контрольном пункте "Чонгар" на границе с Крымом создадут "специальный хаб с развитой инфраструктурой для комфортного пересечения украинцами КПВВ, (будут) построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение".
"Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии "стены Яценюка" или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны. Я думаю, что по итогу по документам будет город, а по факту голое поле и очередной поиск виноватого в зраде (предательстве)", - сказал РИА Новости Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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