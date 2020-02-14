Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал глупостью и бессмысленной идеей исходящие из Украины предложение о наказании россиян за переселение в Крым.
Ранее бывший украинский депутат, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров предложил внести в уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым. Так, он считает, что переезд на полуостров жителей других российских регионов — не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории".
"Советую Чубарову принять успокоительное и прекратить позорить крымско-татарский народ своими глупостями", - сказал РИА Новости Умеров. По его словам, Чубаров фонтанирует бессмысленными идеями и законопроектами.
"Его идея разработать законопроекты о якобы незаконных переселенцах вновь останется, как и прежние инициативы, лишь в виртуальной плоскости. Пан Чубаров прекрасно справляется с декларациями и фантастическими идеями, на большее у обанкротившегося политика фантазии не хватает", - сказал Умеров.