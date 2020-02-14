Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым

Ранее бывший украинский депутат, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефат Чубаров предложил внести в уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым. Так, он считает, что переезд на полуостров жителей других российских регионов — не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории".