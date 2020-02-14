Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что в 2014 году они "бросили" Киев . Об этом, как сообщает портал glavcom.ua , он заявил, выступая в американском Портленде.

По утверждению Турчинова, Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на "бумагу," которая, как выяснилось позже, "ничего не стоит". Соединенные Штаты, по его словам, пообещали только лишь поддержку на дипломатическом уровне, и заверяли в "любви и уважении". Украина обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона.

В США, по утверждению Турчинова, считают, что Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией и не несет никаких обязательств.

Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.