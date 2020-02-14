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2020-02-14T02:18+0300
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Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
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РИА Новости

Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине

02:18 14.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкЭкс-секретарь СНБО Александр Турчинов
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что в 2014 году они "бросили" Киев. Об этом, как сообщает портал glavcom.ua, он заявил, выступая в американском Портленде.
По утверждению Турчинова, Украина в рамках Будапештского меморандума обменяла свой ядерный арсенал на "бумагу," которая, как выяснилось позже, "ничего не стоит". Соединенные Штаты, по его словам, пообещали только лишь поддержку на дипломатическом уровне, и заверяли в "любви и уважении". Украина обращалась к западным странам за военной помощью, но поначалу не получила ни одного патрона.
В США, по утверждению Турчинова, считают, что Будапештский меморандум был исключительно политической декларацией и не несет никаких обязательств.
Турчинов напомнил, что военное сотрудничество Киева и Вашингтона началось только тогда, когда президентом США стал Дональд Трамп, согласившийся предоставить Украине противотанковые ракеты.
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После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
В соответствии с договором, ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
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Ситуация на УкраинеАлександр ТурчиновСШАУкраинаВ мире
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