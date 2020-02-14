Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T01:56+0300
https://ria.ru/20200214/1564683353.html
Витренко через суд потребовал премию за победу над "Газпромом"
https://cdn24.img.ria.ru/images/153278/15/1532781575_0:133:3169:1916_1036x0_80_0_0_e010866dedeb4a6ad6bc697239f0a2ba.jpg
РИА Новости

Витренко через суд потребовал премию за победу над "Газпромом"

01:43 14.02.2020 (обновлено: 01:56 14.02.2020)
1569
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 14 фев – РИА Новости. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца прошлого года.
По утверждению Витренко, компания "Нафтогаз Украины" задерживает выплату ему премии за победу в Стокгольмском арбитраже против российского "Газпрома".
"Я обратился в Печерский суд. Я надеюсь, что Печерский суд не будет "самым справедливым судом в мире", как это раньше было, а решение будет справедливо, никто звонить туда не будет. Требую выполнения трудового обязательства "Нафтогаза" по трудовому договору - выплаты зарплаты. Потому что эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре. И поэтому она должна быть автоматически уплачена 30 декабря", - заявил Витренко в эфире передачи "Обратный отсчет" на Общественном телевидении Украины.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Вчера, 20:53
Ляшко подал в суд на кабинет министров Украины и "Нафтогаз"
В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Кроме того, Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за этот период доход минимум в 7 миллиардов долларов.
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
12 февраля, 08:00
Лишь бы премии остались: Коболев предложил приватизировать "Нафтогаз"
1740027
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов
Турчинов рассказал, как США отказались помочь Украине
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон признал новое российское оружие угрозой своей ядерной триаде
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Крым из космоса. Над Черным морем
В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника
Нынешний герб Белоруссии (слева) и проект нового (справа)
На гербе Белоруссии станет меньше России
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Владимир Зеленский
В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
Урок в школе
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Акция протеста в Киеве
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Отказ от алкоголя
"Целебные" свойства водки поставили под сомнение
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Лев Лещенко
Лещенко назвал размер своей пенсии
Американские флаги в Вашингтоне
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Глава Бразилии назвал Greenpeace "мусором"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17На обочине дороги в Хабаровском крае нашли мертвого тигренка
06:09Оставленных отцом в Шереметьево детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
Лента новостейМолния