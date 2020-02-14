Витренко через суд потребовал премию за победу над "Газпромом"

"Я обратился в Печерский суд. Я надеюсь, что Печерский суд не будет "самым справедливым судом в мире", как это раньше было, а решение будет справедливо, никто звонить туда не будет. Требую выполнения трудового обязательства "Нафтогаза" по трудовому договору - выплаты зарплаты. Потому что эта премия - это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре. И поэтому она должна быть автоматически уплачена 30 декабря", - заявил Витренко в эфире передачи "Обратный отсчет" на Общественном телевидении Украины.

В мае 2018 года наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании более чем на 46 миллионов долларов за итоги судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук потребовал от генпрокурора Украины Руслана Рябошапки дать оценку выплате премий руководству НАК "Нафтогаз Украины" по итогам судебного спора с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. Кроме того, Россия и Украина вечером 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев рассчитывает получить за этот период доход минимум в 7 миллиардов долларов.