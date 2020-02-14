В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника

"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводить в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", - сказал министр.