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В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника
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РИА Новости

В Киеве решили пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника

01:39 14.02.2020 (обновлено: 03:38 14.02.2020)
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© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКрым из космоса. Над Черным морем
Крым из космоса. Над Черным морем
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Крым из космоса. Над Черным морем. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Киев хочет провести перепись населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму при помощи спутника, об этом заявил в эфире "Украинского радио" министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
"Мы как раз вчера встречались с представителями ООН, которые будут помогать нам с проектом спутниковой съемки, который является очень сложным. Похожий проект проводить в Афганистане, где значительная часть территории тоже не контролируется властями. Они пытались через спутниковые съемки и другие слои информации понять примерное количество населения", - сказал министр.
Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в интервью РИА Новости назвал намерение украинских властей провести перепить крымчан с помощью спутника "политической туфтой".
"Они предлагают решения, которые ни к чему не приведут", - добавил Иоффе.
По его словам, только недалекие люди могут тратить внушительные средства на подобную перепись населения.
"Никакой практической пользы для Украины это не принесет", - заключил глава общественной палаты.
Украинцы
5 февраля, 04:19
Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
01171103
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УкраинаДмитрий ДубилетСитуация на УкраинеГригорий ИоффеДонбассКрымВ мире
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