"Кони двинешь". Будни станицы, где не осталось ни одного врача

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости, Мария Марикян. Амбулатория в станице Жуковской Ростовской области превратилась в медпункт: недавно на пенсию ушли врач-терапевт и фельдшер. Теперь около двух тысяч человек обслуживает одна медсестра, в помощниках у нее санитарка и водитель скорой. Чтобы получить полноценную помощь, люди едут в соседнее село или город — за тридцать километров. Местные чиновники частично решили проблему: по средам в Жуковскую приезжает бригада врачей общей практики, а раз в квартал — специалисты узкого профиля. Однако жителей станицы такое положение дел не устраивает — ведь в экстренных ситуациях помочь им некому.

Сход

В январе станичники дважды устраивали в местной амбулатории, как они выразились, "стихийный народный сход" — из-за качества медпомощи. Дело в том, что еще в прошлом году в сельском медучреждении работали четыре медсестры, врач-терапевт, стоматолог и фельдшер. Местные признаются: были довольны, не жаловались. Впрочем, для комплексного обследования все равно приходилось ездить в Центральную районную больницу в село Дубовское, что почти в сорока километрах от Жуковской.

Затем медперсонал сократили, а в декабре ушли на пенсию терапевт и фельдшер. Теперь станицу и ближайшие хутора — а это в общей сложности около двух тысяч человек — обслуживает всего одна медицинская сестра. Кроме нее, в амбулатории еще есть санитарка и водитель скорой.

© Фото : предоставлено Людмилой Дашенко Вход в амбулаторию © Фото : предоставлено Людмилой Дашенко Вход в амбулаторию

"Проблему мы обозначили еще год назад — у нас была очень хорошая врач-терапевт. Но возраст: 85 лет как-никак! Многих волновало, готовят ли ей замену, — рассказывает РИА Новости местный житель Владимир Дудкин. — По этому поводу обращались в администрацию района, к главврачу ЦРБ, но нас особо не слушали. Даже как-то пошел слух, что амбулаторию и вовсе могут закрыть. Конечно, забеспокоились. А в декабре ушли врачи, и новых до сих пор нет. Вот мы и собрались на сход".

Поводом послужил инцидент, произошедший 15 января. "У моей тети резко подскочило давление. Это был день, когда у нас в станице ждут бригаду медиков из ЦРБ. Их обязали выезжать к нам каждую среду после того, как наши врачи уволились. Но они не приехали. В итоге местные мужчины вызвались помочь, доставили тетю в Волгодонск, это примерно в 30 километрах от нас. Чудом обошлось", — объясняет ситуацию в беседе с агентством Мария Евсеева.

Дудкин уточняет, что первое собрание состоялось 17 января: "Инициаторов было всего шестеро. Приходилось на месте растолковывать некоторым, что к чему. В итоге нас собралось около ста человек". Накануне активисты развесили объявления, поэтому местной администрации о предстоящей встрече было известно: в тот день в амбулаторию прибыли представители администрации Дубовского района и главврач ЦРБ, пообещали, что возьмут проблему на контроль.

"Подняли шум"

"Затем организовали второе собрание — 25 января", — продолжает Дудкин. На нем присутствовали представители администрации сельского поселения, райадминистрации, а также специалисты Минздрава Ростовской области.

"Нам пообещали, что штат укомплектуют в январе. Но вот уже февраль, а никто так и не появился, — сетует в разговоре с корреспондентом местная жительница Людмила Дашенко. — У нас нет терапевта, значит, некому делать назначения. К примеру, пропишут в ЦРБ капельницу — пока поставят, кони двинешь. Кроме медсестры — никого. К ней абсолютно никаких претензий, ей тяжело. Она не может всем сразу помочь! Мы со связанными руками — звоним в скорую ЦРБ или Волгодонска — отказывают, говорят: "У вас своя скорая".

Мария Евсеева добавляет, что скорая "ничем не оборудована": "На катафалке безопаснее, чем там. У мужа в прошлом году был инфаркт… Думала, не довезем!"

По словам Дашенко, жители Жуковской требуют, чтобы поскорее укомплектовали штат амбулатории: "Пусть будет как раньше: четыре медсестры, фельдшер, терапевт, стоматолог". Также собеседница отмечает, что после ухода врачей-старожилов бригада из ЦРБ не сразу начала выезжать на место: "В декабре ездили через раз, в январе — только с середины месяца".

Два раза в неделю из станицы в райбольницу ходит автобус — прибывает к десяти, обратно — в 11. "Конечно, есть те, кто на личном транспорте добирается. У меня такой возможности нет. Муж на вахте. Я дома с маленьким ребенком — в автобусе не очень удобно, да еще и мест не всегда хватает. А как приезжаем в больницу, даже анализы не успеваем сдавать", — возмущается Людмила Дашенко.

После встреч с чиновниками, по словам собеседницы, удалось добиться небольших сдвигов. "Теперь из станицы будет ходить маршрутка до больницы. Там всего 12 мест. Но возить собираются только пенсионеров. Все остальные остались за бортом", — разводит руками она.

На собрании в конце января людей заверили, что постараются как можно быстрее нанять врачей. Жители станицы решили тоже подключиться к поискам: "Мы нашли фельдшера. Она работает в Волгодонске, у нее двое детей, молодая. Мы спрашивали у чиновников, проходит ли наша станица по программе, которая помогла бы молодому специалисту с жильем. Как выяснилось, такой возможности нет. Но пообещали, что поддержат с оплатой съемного жилья. Не станет же человек бросать работу в городе просто так и перебираться в станицу!" — поясняет Дашенко.

"Это не мы, это оптимизация"

Впрочем, не все жители Жуковской разделяют боевой настрой "инициативной группы". "Конечно, врачи, которые ушли, тоже "хороши". Могли бы хоть за пару месяцев предупредить, найти замену. Но, мне кажется, активисты наши раздувают скандал на ровном месте. По средам приезжают врачи. Кому нужно в ЦРБ, добираемся на личном транспорте, да и друг друга часто подвозим. Все у нас нормально", — говорит РИА Новости одна из жительниц.

"Они не дают другим покоя! Меня вот все устраивает. Если нужно в больницу, езжу в ЦРБ. Если же у кого из близких что прихватит, не жду скорую, везем на машине", — подхватывает другая.

Тем не менее чиновникам о проблемах с амбулаторией хорошо известно. Заместитель главы администрации Дубовского района по социальным вопросам Ирина Каренькова в беседе с агентством озвучила свою версию ухода 85-летней врача-терапевта. "Это все из-за активистов! Они оказывали на нее давление — постоянно проверяли, во сколько та приходит, когда уходит, — утверждает Каренькова. — Мы пытаемся решить вопрос с кадрами. У нас уже разработан план по улучшению медобслуживания жителей станицы".

Помимо того, что по средам выезжают специалисты из ЦРБ, раз в квартал в Жуковском будут принимать и специалисты узкого профиля. "Объявилась фельдшер. Эти активисты проинформировали ее о возможности компенсации жилья, — не скрывает раздражения Каренькова. — Поэтому на данный момент запускаем проект, в рамках которого будет компенсироваться пятьдесят процентов оплаты за съем жилья прибывшему фельдшеру".

Замглавы по соцвопросам не отрицает, что бригады из ЦРБ после увольнения врача-терапевта и фельдшера приезжали нерегулярно. "Здесь недосмотрел главврач. Таких хаотичных выездов больше не будет — держим на контроле, — заверила чиновница. — А слухи о том, что амбулаторию хотели закрыть, — ложь. Все медучреждения утверждены приказом Минздрава. За каждое мы отвечаем головой".

Собеседница добавляет, что сейчас ведутся беседы с выпускниками Волгодонского медколледжа. "Всего четыре выпускника, и только один планирует приехать к нам в район, — вздыхает Каренькова. — Вообще у нас по району 47 студентов вузов. Но, к сожалению, дети к нам не возвращаются. Вот собираемся с выпускниками 2020 года, кто хочет пойти по медицине, заключать целевой договор на пять лет. Кстати, мы нашим платим стипендию от района. Что касается готовых профессионалов, по программе "Земский доктор" обычно привлекались специалисты, но вот с прошлого года нет никого".

Каренькова замечает, что недовольные активисты винят в "развале больницы" чиновников и не берут во внимание реформу здравоохранения: "Местным хочется вернуть былые времена — стационар с койко-местами, оборудованную полностью амбулаторию… Винят во всем нас, но это не мы, это оптимизация!"

"Хотим вернуть врачей!"

Главный врач Дубовской Центральной районной больницы Александр Земляк в комментарии агентству опроверг, что бригада из ЦРБ выезжала нерегулярно. "Врач-терапевт не смогла прибыть всего один раз, тому была причина — она увольнялась". Земляк разделяет мнение, что инициативная группа раздувает из мухи слона: "Если раньше врач на селе был уважаем, то теперь он просто изгой".

Также врач отметил, что сотрудники скорой из Волгодонска и Дубовского не отказывают жителям станицы: "Бывает, звонят и говорят: авария на трассе. А трасса из Волгодонска в Дубовское. Просят помощи и не говорят, где находятся. Тогда машины выезжают с двух сторон из разных больниц одновременно".

© Стоп-кадр сюжета "Инфомакс - Волгодонск" Ирина Каренькова и Александр Земляк в амбулатории на собрании с жителями станицы © Стоп-кадр сюжета "Инфомакс - Волгодонск" Ирина Каренькова и Александр Земляк в амбулатории на собрании с жителями станицы

Обвинения в нехватке времени на сдачу анализов Александр Земляк назвал безосновательными. Дело в том, что с октября прошлого года ЦРБ присоединилась к федеральному проекту "Бережливая поликлиника". Теперь попасть к врачу быстрее, кроме того, потоки пациентов разделены на тех, кому нужна неотложная помощь, и тех, кто пришел в плановом порядке. В приемной ЦРБ корреспонденту объяснили, что анализ крови, к примеру, жители станицы могут сдать до часа дня: "Также в лаборатории есть дежурный, который готов забрать анализы и в другое время. Медработники сменяют друг друга, на месте есть люди круглосуточно".

"В прошлом году в амбулаторию в Жуковской завезли оборудование, соответствующее стандартам оснащения такого типа медучреждения. Потратили около миллиона. Пока из-за нехватки кадров все отчасти лежит без дела, — продолжает Александр Земляк. — Ну а за проблемы с транспортом отвечать не могу. Я местным уже предлагал: пусть несколькими семьями соберутся в одну машину, чтобы легче было добираться до больницы".