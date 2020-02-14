Эксперты выяснили, о чем российские пары чаще всего спорят на отдыхе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. По данным масштабного исследования, проведенного туристическим сервисом, 36 процентов российских путешественников никогда не ссорятся в поездках, у остальных — порой возникают конфликты, сообщает momondo.ru.

Эксперты провели опрос и назвали самые частые причины ссор в отпуске.

Главной оказалась планирование путешествия. По данным опроса, прийти к единому мнению по поводу того, куда отправиться, не может 28 процентов пар.

На втором месте — денежные вопросы (26 процентов респондентов). На третье место в списке причин для ссор (17 процентов голосов) — разногласия по поводу того, чем заняться в путешествии и чрезмерная трата времени на "зависание"в гаджетах.

По поводу маршрута путешествия спорят 15 процентов опрошенных. Примерно 13 процентов —конфликтуют из-за флирта с незнакомцами.