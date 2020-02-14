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Туризм
2020-02-14T14:00+0300
https://ria.ru/20200214/1564597843.html
Эксперты выяснили, о чем российские пары чаще всего спорят на отдыхе
https://cdn23.img.ria.ru/images/75963/43/759634303_0:222:2001:1347_1036x0_80_0_0_d98636d3945dfd3be2399a3aa252d338.jpg
РИА Новости

Эксперты выяснили, о чем российские пары чаще всего спорят на отдыхе

10:08 14.02.2020 (обновлено: 14:00 14.02.2020)
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© Fotolia / WavebreakMediaMicroСемейные отношения
Семейные отношения
© Fotolia / WavebreakMediaMicro
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. По данным масштабного исследования, проведенного туристическим сервисом, 36 процентов российских путешественников никогда не ссорятся в поездках, у остальных — порой возникают конфликты, сообщает momondo.ru.
Эксперты провели опрос и назвали самые частые причины ссор в отпуске.
Главной оказалась планирование путешествия. По данным опроса, прийти к единому мнению по поводу того, куда отправиться, не может 28 процентов пар.
На втором месте — денежные вопросы (26 процентов респондентов). На третье место в списке причин для ссор (17 процентов голосов) — разногласия по поводу того, чем заняться в путешествии и чрезмерная трата времени на "зависание"в гаджетах.
По поводу маршрута путешествия спорят 15 процентов опрошенных. Примерно 13 процентов —конфликтуют из-за флирта с незнакомцами.
Также участники опроса из России не всегда согласны в выборе еды (12 процентов) и фотографий (восемь процентов).
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