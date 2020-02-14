YouTube – это крупнейший видеохостинг, размещающий, демонстрирующий и хранящий видео своих пользователей.

Штаб-квартира YouTube находится в Сан-Бруно, штат Калифорния (США).

Сервис был создан тремя бывшими сотрудниками американской электронной платежной системы PayPal Стивом Ченом, Чедом Херли и Джаведом Каримом 14 февраля 2005 года. Изначально главной идеей было создание сайта, на котором люди смогут делиться "домашними видео", однако YouTube начал быстро набирать популярность.

В мае 2005 года его ежедневная аудитория составляла 30 тысяч человек . Ко времени официального запуска 15 декабря 2005 года видео ежедневно набирали более двух миллионов просмотров, в марте 2006 года – более 25 миллионов, к лету 2006 года количество ежедневных просмотров достигло 100 миллионов. При этом пользователи ежедневно загружали на сайт более 20 тысяч новых видео.

В 2005 году американская поисковая компания Google Inc. запустила видеосервис Google Video, однако он не смог привлечь большого числа посетителей, из-за чего в 2006 корпорацией было принято решение приобрести YouTube за 1,65 миллиарда долларов. Вместо слияния веб-сайтов компания продолжила работу видеохостинга в качестве отдельного объекта.

В ноябре 2008 года Google подписала соглашение с компанией Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), после чего на YouTube стал возможен бесплатный показ полнометражных фильмов, телепередач, а также трансляции.

YouTube и Google входят в холдинг Alphabet, включающий в себя организации Verily, Calico, X, Nest, GV, GoogleCapital и Access/GoogleFiber.

Alphabet – это родительская фирма корпорации Google, созданная в 2015 году в рамках реструктуризации, чтобы разделить подразделения поиска, видеохостинг YouTube и другие веб-компании от своих научно-исследовательских и инвестиционных подразделений.

Сейчас сайт YouTube позволяет пользователям загружать, просматривать, оценивать, делиться, добавлять в избранное и комментировать видео. Контент включает в себя видеоклипы, короткие и документальные фильмы, трейлеры к фильмам, видеоблоги, короткие оригинальные видео и др. Кроме того, YouTube является альтернативным традиционным СМИ источником информации, в котором можно увидеть и услышать то, что не было опубликовано на официальных площадках.

Продуктами YouTube являются: YouTube Premium, Youtube Гейминг (для поклонников видеоигр), YouTube Go (контроль мобильного трафика), YouTube Music, YouTube Director, YouTube VR, а также YouTube Kids , обеспечивающий безопасный просмотр детям до 13 лет.

В 2015 году был анонсирован премиальный сервис YouTube Red, который предоставляет пользователям контент без рекламы.

С помощью инструментов и ресурсов YouTube можно привлекать внимание зрителей к социальным проблемам и собирать средства на благотворительность.

Все права на видео, размещаемые на YouTube, принадлежат их авторам. Для использования чужого контента пользователям необходимо иметь разрешение. Для контроля соблюдения авторских прав используется система Content ID , которая позволяет правообладателям идентифицировать свой контент на YouTube и управлять им. Это самая большая подобная база данных в мире, в ней хранится более 75 миллионов активных цифровых отпечатков – образцов контента, загруженных правообладателями.

Все новые видео, которые публикуются на YouTube, сравниваются с этими отпечатками. Если обнаруживается совпадение, то система Content ID заявляет права на ролики от имени правообладателя.

Системой Content ID пользуются более девяти тысяч партнеров YouTube, в том числе крупнейшие вещательные сети, киностудии и звукозаписывающие компании. С момента появления системы они заявили права на более чем 800 миллионов видео. Согласно данным компании, за последние пять лет партнерам, заявившим права на свои ролики, было выплачено более двух миллиардов долларов.

Ранее для просмотра видео YouTube на персональном компьютере в браузере требовалось установить плагин Adobe Flash Player. В январе 2010 года YouTube запустил экспериментальную версию сайта, которая использовала встроенные мультимедийные возможности веб-браузеров, поддерживающих стандарт HTML5. Это позволило просматривать видео без установки Adobe Flash Player или любого другого подключаемого модуля.

В августе 2017 года YouTube представил новый дизайн интерфейса с возможностью переключения на старую версию сайта, однако в феврале 2020 года поддержка классического интерфейса была прекращена.

Аудитория YouTube составляет больше двух миллиардов человек, что является почти третью всех пользователей Интернета. Платформа доступна в 91 стране, а ее интерфейс переведен на 80 языков мира.

Согласно статистике, каждый месяц YouTube посещает более 1,9 миллиарда авторизованных пользователей. Ежедневно контент платформы собирает миллиарды просмотров и более миллиарда часов воспроизведения.

Более 70% времени просмотра приходится на пользователей мобильных устройств. Среди жителей США аудитория YouTube, в том числе мобильного приложения, больше, чем аудитория любой американской телевизионной сети.

Бизнес-схема YouTube, в основном, строится на рекламе, доход от которой получает и сам видеохостинг, и его пользователи. Для получения заработка пользователи могут подключиться к одной из медиасетей, которые являются посредниками между блогером и видеохостингом; начать собственное сотрудничество с брендами или сервисами, готовыми платить за привлечение клиентов или собирать пожертвования с пользователей и искать спонсоров. Главная задача пользователя – найти свою нишу, стать узнаваемым и востребованным. Ведение видеоблогов приобрело настолько большую популярность, что в съемках видео участвуют даже учащиеся младших классов.

За 2019 год количество авторов, чей годовой доход на YouTube превышает 100 тысяч долларов, увеличилось более чем на 40%, а тех, чей годовой доход превышает 10 тысяч долларов – более чем на 50%. Количество каналов, у которых более миллиона подписчиков, увеличилось за год более чем на 65%.

За 2019 год видеохостинг Youtube заработал на рекламе более 15 миллиардов долларов. Сервис принес Alphabet около 10% всей выручки, которая составила 162 миллиарда долларов. Доходы компании за год выросли на 18%.

17 января 2020 года стало известно, что американский холдинг Alphabet стал четвертой американской компанией после Apple, Microsoft и Amazon, чья капитализация достигла 1 триллиона долларов . По итогам торгов стоимость акций компании выросла на 0,87%.