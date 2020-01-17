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Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов
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РИА Новости

Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

09:11 17.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, стал четвертой американской компанией после Apple, Microsoft и Amazon, чья капитализация достигла 1 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость акций компании по итогам торгов четверга выросла на 0,87% и достигла 1451,7 доллара. Таким образом, капитализация компании составила 1 триллион долларов.
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На фоне ралли на фондовых рынках подорожали акции и других крупных компаний. На данный момент капитализация Apple составляет около 1,4 триллиона долларов, Microsoft - 1,2 триллиона, Amazon - 931 миллиард (стоимость компании преодолела отметку в 1 триллион в прошлом году).
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года превышало 114 тысяч.
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