Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский холдинг Американский холдинг Alphabet Inc. , владеющий компанией Google, стал четвертой американской компанией после Apple, Microsoft и Amazon, чья капитализация достигла 1 триллиона долларов, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость акций компании по итогам торгов четверга выросла на 0,87% и достигла 1451,7 доллара. Таким образом, капитализация компании составила 1 триллион долларов.

На фоне ралли на фондовых рынках подорожали акции и других крупных компаний. На данный момент капитализация Apple составляет около 1,4 триллиона долларов, Microsoft - 1,2 триллиона, Amazon - 931 миллиард (стоимость компании преодолела отметку в 1 триллион в прошлом году).