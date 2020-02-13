В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов предложил более заметно маркировать лекарства, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль.

Ранее в правозащитном центре "Единой России" специалисты выступили с инициативой о том, что нужно выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не смотреть, сколько веществ находится в организме человека. В качестве аргумента они привели тот факт, что психотропные вещества, например фенобарбитал, содержатся в малых дозах в распространенных лекарствах, таких как валидол и корвалол.

Предлагается также определить минимально допустимый уровень содержания лекарственных средств в организме водителя. Соответствующие предложения были выдвинуты во время обсуждения в правозащитном центре партии.

"Одна из идей, которая обсуждалась, это возможно как-то маркировать эти лекарства, потому что совершенно справедливо сказано, что это написано только где-то мелким шрифтом. Справедливости ради, жизнь показывает, что мало кто досконально изучает инструкции. Тем более, там написано, что не рекомендуется (садиться за руль), но как это человеку понимать? А если у него голова болит, и он выпил таблетку, не написано же, что запрещено", - сказал Старшинов.

Он предложил использовать маркировку, как на пачках сигарет.

"Может быть, как-то ярко, как на сигаретных пачках пишут, что курение к таким-то заболеваниям ведёт. Вот может по такому пути пойти и написать на этих лекарствах, прямо на упаковке, например "три дня за руль не садись", чтобы человеку было комфортно, для собственной безопасности", - отметил он.

Старшинов напомнил, что постановка на учёт в наркологическом диспансере может серьезно навредить, например, карьере.