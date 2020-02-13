В ЕР выступили с идеей специальной маркировки лекарств для водителей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов предложил более заметно маркировать лекарства, после употребления которых не рекомендуется садиться за руль.
Ранее в правозащитном центре "Единой России" специалисты выступили с инициативой о том, что нужно выявлять у водителей клинические признаки опьянения, а не смотреть, сколько веществ находится в организме человека. В качестве аргумента они привели тот факт, что психотропные вещества, например фенобарбитал, содержатся в малых дозах в распространенных лекарствах, таких как валидол и корвалол.
Предлагается также определить минимально допустимый уровень содержания лекарственных средств в организме водителя. Соответствующие предложения были выдвинуты во время обсуждения в правозащитном центре партии.
"Одна из идей, которая обсуждалась, это возможно как-то маркировать эти лекарства, потому что совершенно справедливо сказано, что это написано только где-то мелким шрифтом. Справедливости ради, жизнь показывает, что мало кто досконально изучает инструкции. Тем более, там написано, что не рекомендуется (садиться за руль), но как это человеку понимать? А если у него голова болит, и он выпил таблетку, не написано же, что запрещено", - сказал Старшинов.
Он предложил использовать маркировку, как на пачках сигарет.
"Может быть, как-то ярко, как на сигаретных пачках пишут, что курение к таким-то заболеваниям ведёт. Вот может по такому пути пойти и написать на этих лекарствах, прямо на упаковке, например "три дня за руль не садись", чтобы человеку было комфортно, для собственной безопасности", - отметил он.
Старшинов напомнил, что постановка на учёт в наркологическом диспансере может серьезно навредить, например, карьере.
"Представляете, что такое постановка на учёт в наркологический диспансер для человека, который не является наркоманом никаким? Мало того, что это репутационные издержки, плюс ещё ограничения по профессии, ружьё не зарегистрируешь, клеймо на всю жизнь, что он употребляет наркотики. Это как минимум несправедливо", - добавил он. -0-
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