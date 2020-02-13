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Костромская область
Костромская область
2020-02-13T23:07+0300
https://ria.ru/20200213/1564681499.html
Объездную дорогу вокруг Костромы начнут строить в 2021 году
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РИА Новости

Объездную дорогу вокруг Костромы начнут строить в 2021 году

23:07 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков Строительство автодороги
 Строительство автодороги
© РИА Новости / Евгений Одиноков
КОСТРОМА, 13 фев – РИА Новости. Строительство обхода Костромы и второго моста через Волгу, включенных распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения, планируется начать в 2021 году, сообщил в четверг на пресс-конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Строительство второго моста через Волгу с объездной дорогой вокруг Костромы региональные власти обсуждают с начала 2000-х годов. Комплекс, по сути, соединит три федеральные трассы – на Москву и Иваново с дорогой на Екатеринбург. В середине 2019 года обход Костромы и мост были включены распоряжением правительства РФ в схему автомобильных дорог федерального значения.
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Ситников рассказал журналистам, что в настоящее время на федеральные деньги уже выполнен ряд работ, включая новый проект трассы – она будет шире и длиннее, чем планировалось изначально. По словам губернатора, длина обхода составит 40 километров.
"Мы рассчитываем, что уже в конце этого года, в начале следующего Росавтодор примет решение о проведении торгов, проведет эти торги, и в начале 2021 года начнется стройка", - заявил Ситников, добавив, что регион к этому полностью готов.
Ранее губернатор заявлял, что появление объездной дороги и второго моста через Волгу положительно скажется как на экологии и транспортной доступности, так и на развитии экономики Костромской области.
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Костромская областьСергей СитниковФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Костромская областьКостромаОбщество
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