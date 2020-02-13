В Нальчике устранили аварию на теплотрассе

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Специалисты устранили аварию на теплотрассе в Нальчике, в результате которой без тепла оставались жители 27 домов, а также школа, сообщает Специалисты устранили аварию на теплотрассе в Нальчике, в результате которой без тепла оставались жители 27 домов, а также школа, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии

Ранее сообщалось, что утром в четверг произошла утечка на теплотрассе по улице Идарова в Нальчике . Без теплоснабжения в микрорайоне "Стрелка" остались 27 многоквартирных домов и средняя школа №31.

"По состоянию на 22.00 мск четверга ремонтные работы на участке теплотрассы по улице Идарова в микрорайоне "Стрелка" завершены. Произведено наполнение воды в систему и восстановлена подача тепла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работала ремонтная бригада МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" из восьми человек и трех единиц техники.