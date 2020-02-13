В Нальчике устранили аварию на теплотрассе

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Специалисты устранили аварию на теплотрассе в Нальчике, в результате которой без тепла оставались жители 27 домов, а также школа, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что утром в четверг произошла утечка на теплотрассе по улице Идарова в Нальчике. Без теплоснабжения в микрорайоне "Стрелка" остались 27 многоквартирных домов и средняя школа №31.
"По состоянию на 22.00 мск четверга ремонтные работы на участке теплотрассы по улице Идарова в микрорайоне "Стрелка" завершены. Произведено наполнение воды в систему и восстановлена подача тепла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работала ремонтная бригада МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" из восьми человек и трех единиц техники.
Это уже вторая авария на теплотрассах Нальчика за последние дни. Ранее сообщалось, что с вечера 9 февраля жители 24 многоквартирных домов и шесть социальных объектов в городе почти сутки оставались без тепла из-за аварии на магистральной теплотрассе.