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Теплоснабжение
2020-02-13T22:41+0300
https://ria.ru/20200213/1564681186.html
В Нальчике устранили аварию на теплотрассе
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РИА Новости

В Нальчике устранили аварию на теплотрассе

22:41 13.02.2020
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© РИА Новости / Анатолий Фаламов / Перейти в фотобанкРемонт теплотрассы. Архивное фото
Ремонт теплотрассы. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Фаламов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Специалисты устранили аварию на теплотрассе в Нальчике, в результате которой без тепла оставались жители 27 домов, а также школа, сообщает ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее сообщалось, что утром в четверг произошла утечка на теплотрассе по улице Идарова в Нальчике. Без теплоснабжения в микрорайоне "Стрелка" остались 27 многоквартирных домов и средняя школа №31.
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"По состоянию на 22.00 мск четверга ремонтные работы на участке теплотрассы по улице Идарова в микрорайоне "Стрелка" завершены. Произведено наполнение воды в систему и восстановлена подача тепла", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работала ремонтная бригада МУП "Нальчикская теплоснабжающая компания" из восьми человек и трех единиц техники.
Это уже вторая авария на теплотрассах Нальчика за последние дни. Ранее сообщалось, что с вечера 9 февраля жители 24 многоквартирных домов и шесть социальных объектов в городе почти сутки оставались без тепла из-за аварии на магистральной теплотрассе.
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ТеплоснабжениеНальчикРоссияПроисшествия
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