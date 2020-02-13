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Власти США предъявили новые обвинения Huawei и ее финдиректору
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РИА Новости

Власти США предъявили новые обвинения Huawei и ее финдиректору

21:59 13.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 фев – РИА Новости. Власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу, следует из документов суда.
Новые обвинения предъявлены в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией.
В обвинительном заключении отмечается, что Huawei начиная с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Последняя отсрочка была предоставлена 18 ноября 2019 года на 90 дней.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
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Huawei TechnologiesСШАТехнологииВ мире
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