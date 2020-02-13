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В КПРФ назвали ожидаемой отставку губернатора Калужской области
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РИА Новости

В КПРФ назвали ожидаемой отставку губернатора Калужской области

21:57 13.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 13 фев – РИА Новости. Отставка губернатора Калужской области Анатолия Артамонова была ожидаема, от врио главы региона Владислава Шапши ждут взаимодействия с местной элитой, сообщил РИА Новости первый секретарь калужского регионального отделения КПРФ Николай Яшкин.
Анатолий Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в четверг подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша, с ним уже встретился Путин.
"Отставку уже ждали продолжительное время. Только все думали - это будет после голосования по поправкам в Конституцию или до? Элита областная, общественная элита предсказывали: вот-вот будет отставка Анатолия Дмитриевича. У Артамонова было много как положительных моментов в работе, так, естественно, как у каждого руководителя, и были отрицательные наработки. Где-то он хорошо справился с работой, где-то не справился. В частности, много вопросов осталось нерешенных со здравоохранением области, есть и другие вопросы, которые нужно будет решать временно исполняющему обязанности", - сказал собеседник агентства.
Врио губернатора Шапшу Яшкин считает человеком довольно опытным, неплохо справившимся с работой в должности главы "непростого города" Обнинска.
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"Знаете, об этом трудно еще сказать", - ответил Яшкин на вопрос РИА Новости, получится ли у Шапши руководство областью.
"Обнинск - есть Обнинск, а область - это область. В области есть и сельскохозяйственные районы, и промышленные. И за медицину отвечать, и за социальную сферу отвечать. Первые шаги покажут - по правильному ли пути пойдет Владислав Шапша. Как он будет с региональной элитой - почву поддерживать или будем работать по принципу "лебедь, рак и щука". Вот самая главная на сегодняшний день, на мой взгляд, стоит задача перед исполняющим обязанности главы", - добавил Яшкин.
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