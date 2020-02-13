В КПРФ назвали ожидаемой отставку губернатора Калужской области

ВОРОНЕЖ, 13 фев – РИА Новости. Отставка губернатора Калужской области Отставка губернатора Калужской области Анатолия Артамонова была ожидаема, от врио главы региона Владислава Шапши ждут взаимодействия с местной элитой, сообщил РИА Новости первый секретарь калужского регионального отделения КПРФ Николай Яшкин.

Анатолий Артамонов, возглавлявший Калужскую область с 2000 года, в четверг подал в отставку по собственному желанию, президент Владимир Путин принял ее. Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет глава администрации Обнинска Владислав Шапша, с ним уже встретился Путин.

"Отставку уже ждали продолжительное время. Только все думали - это будет после голосования по поправкам в Конституцию или до? Элита областная, общественная элита предсказывали: вот-вот будет отставка Анатолия Дмитриевича. У Артамонова было много как положительных моментов в работе, так, естественно, как у каждого руководителя, и были отрицательные наработки. Где-то он хорошо справился с работой, где-то не справился. В частности, много вопросов осталось нерешенных со здравоохранением области, есть и другие вопросы, которые нужно будет решать временно исполняющему обязанности", - сказал собеседник агентства.

Врио губернатора Шапшу Яшкин считает человеком довольно опытным, неплохо справившимся с работой в должности главы "непростого города" Обнинска.

"Знаете, об этом трудно еще сказать", - ответил Яшкин на вопрос РИА Новости, получится ли у Шапши руководство областью.