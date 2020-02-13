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Иран пригрозил США и Израилю ударом в случае ошибки с их стороны
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РИА Новости

Иран пригрозил США и Израилю ударом в случае ошибки с их стороны

21:33 13.02.2020 (обновлено: 21:39 13.02.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiКатер Корпуса Стражей Исламской революции
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 13 фев – РИА Новости. Иран ударит по США и Израилю в случае ошибки с их стороны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.
"Если допустите ошибку, мы ударим по вам обоим (США и Израилю – ред.)", - цитирует агентство Tasnim слова высокопоставленного иранского военного, заявившего об этом в 40-ой день поминовения со дня гибели генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США.
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28 января, 18:54
Ни при каких условиях. В Иране отвергли возможность переговоров с США
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКорпус стражей исламской революцииИранСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
От смеху боты лайков на статью накрутили больше, чем людей ее просмотрели.
14 февраля, 00:40
Dart Adraas
10003189
Уничтожить Израиль это они уже давно заявляют, за США это уже что то поновей. Смешно, да и только.
13 февраля, 22:12
Йозеф Швейк
17771006
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