Член президиума БиГ от сербов пообещал "развалить" интеграцию в НАТО

БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Член президиума Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик пообещал "развалить" все, что связано с интеграцией страны в НАТО.

Президиум (коллективный глава государства) в ноябре 2019 года принял программу реформ БиГ, которая, по мнению сербской оппозиции, "запускает план действий по членству БиГ в НАТО (MAP)" вопреки тому, что парламент Республики Сербской подписал резолюцию о военном нейтралитете. Додик, как один из подписавших документ, который был затем направлен в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, опровергает обвинения в сближении с альянсом.

"Развалю все, что попадет в мои руки в связи с этим. В БиГ у нас разные позиции по этому вопросу, и это еще одна из причин, почему мы не должны быть вместе. Мы не хотим в НАТО из-за своего опыта в прошлом, у других (хорватов и бошняков) иной опыт и желания в связи с альянсом", - заявил член президиума БиГ в интервью изданию Vecernji list.

Никто не должен терпеть из-за нас или мы из-за кого-то другого. Пока я здесь, не пройдет ни одно решение на уровне БиГ, которое поможет интеграции БиГ в НАТО. Милорад Додик член президиума Боснии и Герцеговины от сербов член президиума Боснии и Герцеговины от сербов

Он также сообщил, что поддерживает стремление БиГ к членству в ЕС, но "больше нет никакого энтузиазма" после выхода Великобритании из союза.

Ранее член президиума БиГ сообщил о бойкотировании сербами работы общих госструктур в ответ на решение конституционного суда (КС) о том, что сельхозугодия Республики Сербской находятся в ведении центральных властей в Сараево. По словам Додика, боснийские сербы не прекратят бойкота, пока не будет сформирован новый конституционный суд без иностранцев в его составе. Он указал, что своим решением КС БиГ "установил стартовую позицию для самостоятельности Республики Сербской".

Босния и Герцеговина 21 ноября отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибло свыше 100 тысяч человек.